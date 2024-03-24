توصية حكومية بإنشاء حاضنة أعمال افتراضية للشركات الناشئة في الابتكار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والإلكترونية وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار تكييف السياسات التجارية مع تحديات تدفق البيانات والمدفوعات الإلكترونية
علي إبراهيم
دعا تقرير حكومي صادر من المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى تشجيع المستثمرين على دعم التطبيقات الذكية المحسنة للحياة اليومية وتحقيق التقدم التكنولوجي، واغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة المحصورة في تدفقات البيانات والمدفوعات الإلكترونية.
ووفقا للتقرير الذي أعد ارتكازا إلى موقع الكويت على مؤشر الابتكار العالمي 2023 فقد تضمنت توصيات تعزيز الابتكار في البلاد 9 محاور جاءت تفاصيلها كالتالي:
1 - إنشاء حاضنة أعمال افتراضية للشركات الناشئة في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المجانية لها كالاستشارات المالية والإدارية والقانونية والتسويقية.
2 - زيادة الانفاق على البحث العلمي والتطوير ودعم المؤسسات البحثية لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها.
3 - نشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات لتعزيز المهارات الرقمية لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية لدخول عالم الاقتصاد والقضاء الرقمي وخاصة المهارات المعرفية ومهارات تقنيات المعلومات والاتصالات.
4 - تمكين استراتيجيات الابتكار في التعليم على كل المستويات وتشجيع التعليم والتدريب بمجال الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة المحصورة في تدفقات البيانات والمدفوعات الإلكترونية.
5 - عقد الشراكات بين المستثمرين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال بكل القطاعات للارتقاء بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دعم التطبيقات الذكية المحسنة للحياة اليومية وتحقق التقدم التكنولوجي.
6 - حصر برامج واحتياجات الدولة المستقبلية بهدف توجيه الابتكار والبحوث إلى ما يتواكب مع تلبية تلك الاحتياجات.
7 - ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار كأساس ومحرك لبناء مجتمع يؤمن بثقافة الابتكار وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
8 - تشجيع الابتكارات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعمهم واحتضان الأفكار والمشاريع ذات الصلة وتطبيقها.
9 - إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وصياغة السياسات الهادفة لدفع عجلة الابتكار والإبداع بكل المجالات في الدولة.
تمثلت أعلى تصنيفات الكويت ضمن مؤشر الابتكار العالمي في البينة التحتية ورأس المال البشري والأبحاث وتطور الأسواق والمخرجات الابداعية، فيما بلغ أداء الكويت أقل من المتوسط الإقليمي بمخرجات المعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأسواق والمؤسسات.
تراجعت الكويت مرتبتين عالميا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بينما حافظت على مرتبتها الرابعة عربيا وخليجيا، إذ جاء أداء الكويت على مخرجات الابتكار أفضل أدائها على مدخلات الابتكار.
نقاط قوة الكويت على المؤشر
تمثلت نقاط قوة الكويت فيما يلي:
1 - إنتاج الكهرباء (غيغا واط/ ساعة لكل مليون نسمة).
2 - نسبة التلاميذ إلى المعلمين/ المرحلة الثانوية.
3 - الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4 - صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونسبتها من إجمالي التجارة.
5 - القيمة السوقية والنسبة من النتاج المحلي الإجمالي.
6 - الائتمان المحلي للقطاع الخاص والنسبة من النتاج المحلي الإجمالي.
7 - الانفاق على البرمجيات والنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
8 - قيمة العلامة التجارية العالمية أعلى 5 آلاف.
9 - حالة تطور الكتلة ومدى انتشار الكتل.
10 - استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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