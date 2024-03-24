توصية حكومية بإنشاء حاضنة أعمال افتراضية للشركات الناشئة في الابتكار



اغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والإلكترونية وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار تكييف السياسات التجارية مع تحديات تدفق البيانات والمدفوعات الإلكترونية



علي إبراهيم

دعا تقرير حكومي صادر من المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى تشجيع المستثمرين على دعم التطبيقات الذكية المحسنة للحياة اليومية وتحقيق التقدم التكنولوجي، واغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة المحصورة في تدفقات البيانات والمدفوعات الإلكترونية.

ووفقا للتقرير الذي أعد ارتكازا إلى موقع الكويت على مؤشر الابتكار العالمي 2023 فقد تضمنت توصيات تعزيز الابتكار في البلاد 9 محاور جاءت تفاصيلها كالتالي:

1 - إنشاء حاضنة أعمال افتراضية للشركات الناشئة في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المجانية لها كالاستشارات المالية والإدارية والقانونية والتسويقية.

2 - زيادة الانفاق على البحث العلمي والتطوير ودعم المؤسسات البحثية لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها.

3 - نشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات لتعزيز المهارات الرقمية لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية لدخول عالم الاقتصاد والقضاء الرقمي وخاصة المهارات المعرفية ومهارات تقنيات المعلومات والاتصالات.

4 - تمكين استراتيجيات الابتكار في التعليم على كل المستويات وتشجيع التعليم والتدريب بمجال الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة المحصورة في تدفقات البيانات والمدفوعات الإلكترونية.

5 - عقد الشراكات بين المستثمرين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال بكل القطاعات للارتقاء بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دعم التطبيقات الذكية المحسنة للحياة اليومية وتحقق التقدم التكنولوجي.

6 - حصر برامج واحتياجات الدولة المستقبلية بهدف توجيه الابتكار والبحوث إلى ما يتواكب مع تلبية تلك الاحتياجات.

7 - ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار كأساس ومحرك لبناء مجتمع يؤمن بثقافة الابتكار وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

8 - تشجيع الابتكارات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعمهم واحتضان الأفكار والمشاريع ذات الصلة وتطبيقها.

9 - إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وصياغة السياسات الهادفة لدفع عجلة الابتكار والإبداع بكل المجالات في الدولة.

تمثلت أعلى تصنيفات الكويت ضمن مؤشر الابتكار العالمي في البينة التحتية ورأس المال البشري والأبحاث وتطور الأسواق والمخرجات الابداعية، فيما بلغ أداء الكويت أقل من المتوسط الإقليمي بمخرجات المعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأسواق والمؤسسات.

تراجعت الكويت مرتبتين عالميا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بينما حافظت على مرتبتها الرابعة عربيا وخليجيا، إذ جاء أداء الكويت على مخرجات الابتكار أفضل أدائها على مدخلات الابتكار.

نقاط قوة الكويت على المؤشر

تمثلت نقاط قوة الكويت فيما يلي:

1 - إنتاج الكهرباء (غيغا واط/ ساعة لكل مليون نسمة).

2 - نسبة التلاميذ إلى المعلمين/ المرحلة الثانوية.

3 - الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4 - صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونسبتها من إجمالي التجارة.

5 - القيمة السوقية والنسبة من النتاج المحلي الإجمالي.

6 - الائتمان المحلي للقطاع الخاص والنسبة من النتاج المحلي الإجمالي.

7 - الانفاق على البرمجيات والنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

8 - قيمة العلامة التجارية العالمية أعلى 5 آلاف.

9 - حالة تطور الكتلة ومدى انتشار الكتل.

10 - استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.