عبدالهادي العجمي القوانين الصادرة عن المجلس السابق انتظرها الشعب لسنوات طويلة وأتت بالإجماع



أقول لكل أهل الكويت جميعاً اهتموا بحماية البلد وليس بشخصية النائب واختاروا لأنفسكم في كل دائرة الشخصيات الإصلاحية التي تعلقون عليه الأمل ويفكرون بحماية الكويت أهم من التفكير في شخوصهم

حلّ المجالس حق دستوري في المنظومات العالمية لمعرفة أداء وطريقة عملها وعلى المواطنين حماية الدستور والمكتسبات

المجلس الماضي مرّ بلا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية بل كان عملاً سياسياً راقياً وبقدر عال من الاحترام والتقدير والنظر إلى الإصلاح السياسي

من كان يتخيل أن يأتي مجلس ويقوم بإلغاء شرط الوكيل المحلي ويزيل هيمنة غرفة التجارة والصناعة واحتكار العقار

بالفعل كان هناك استجواب لوزير التربية وكنت بصدد تقديمه لأن الوزير كانت قراراته وأعماله سيئة وسبقته أسئلة برلمانية

هناك تقييم إيجابي من قبل الدواوين للمجلس الماضي لأن عمله السياسي كان راقياً ومميزاً ولم تتخلله «هوشات» أو قيم متدنية قدمت تعديلين يتعلقان بموضوع عدم المساواة في أعداد الناخبين بالدوائر تحت مسمى «العدالة الانتخابية» وهو من قيم الإصلاح





أعده للنشر: محمد الدشيش

دعا النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي أهل الكويت، إلى حماية الأشخاص الغيورين على البلد، مضيفا «أنه على المواطنين حماية الدستور والمكتسبات الدستورية». وقال العجمي في لقاء إعلامي إن «حل المجالس مهم جدا وحق دستوري في المنظومات العالمية لمعرفة أداء وطريقة عمل المجالس التي حلت، ومن كان يتخيل أن يأتي مجلس ويقوم بإلغاء شرط الوكيل المحلي ويزيل هيمنة غرفة التجارة والصناعة واحتكار العقار». وأضاف «المجلس الماضي مر بلا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية بل بعمل سياسي راق وبقدر عال من الاحترام والتقدير والنظر إلى الإصلاح السياسي»، مضيفا «المقارنة بين حكومتي النواف ود.محمد الصباح غير عادلة فعملت أسبوعين وطلبت تأجيل الزيادات وكان من المحتمل أن تؤدي أداء جيدا».. وإلى تفاصيل اللقاء:

نحن أمام انتخابات جديدة وحل فإلى متى يستمر مشهد الحل؟

٭ حالة الحل حق دستوري في المنظومات العالمية، الحل يكون مهم جدا وبناء عليه يصبح التوجه للشارع، أو أمر جدلي ويحتاج رأي الشارع، ويفترض أن الحل في المنظومات السياسية العريقة مبني على طرح جديد، السؤال هل المجلس الماضي أدى أداء جيدا أم لا، فريقان مع وضد فريق سيئ وفريق جيد، هذا الانقسام يجب أن ينعكس في الصناديق، المجلس الماضي كان عمره تقريبا 4 شهور قدم خلالها تشريعات وقوانين.

ما رأيكم في الأداء وطريقة العمل؟

٭ هناك رأيان أولهما يقول ان المجلس انجز، ورأي ان المجلس لم ينجز وكان ضد المواطن في كثير من القضايا وتهاون في علاقته مع الحكومة.

تعتقد انكم قدمتم شيء يمس للمواطن في هذا المجلس ام لا؟

٭ طبعا نتائج الانتخابات هي التي ترد على هذا السؤال لكن عملنا اربع شهور من العمل المركز، كمية القوانين التي انجزت من كان يتخيل يأتي مجلس في اربع شهور يلغي الوكيل المحلي، وكل الكويت يعرف ما معنى الوكيل، صفقات بالمليارات لأشخاص فقط لأنه الوكيل المحلي، من يصدق مجلس يزيل هيمنة غرفة التجارة، الاسكان، الاحتكار للعقار وشريحة المتقاعدين، المجلس بحث عن الشرائح المتضررة وعالج مشكلتهم، شرع قانونا لتعديل رواتب الشرائح المتضررة، وعندنا خطة تشريعية كاملة لو استمرت لاستمر حجم الانتاج، لذلك من يعتقد ان كمية الانجازات قليلة يعطينا فترة سابقة في كل البرلمان نفس مستوى الانتاج التشريعي لأربعة شهور.

هل تعتقد أن التشريعات ترقى لأن تسميها إنجازا؟

٭ لست أنا من يسميها انجازا، الشارع يسميها انجازا لان الكويتيين من يتكلمون عن دور غرفة التجارة وقضايا الاصلاح والمحكمة الدستورية وقضايا ربات المنزل، كل ما طرح في البرلمان قضايا جادة وتمس مصالح الناس، إذا تريد أن تقيم لابد ان نقارنه بالمجالس السابقة.

المجلس كان يُنتقد حتى في فترة انعقاده وليس فترة الانتخابات من له مصلحة ولماذا؟

٭ بلا شك هناك فرق في الساحة السياسية الكويتية متصارعة صراعا قديما، فمن السهل اتهام الفرق الثانية، المنوط الاساسي رأي الشارع الكويتي وهذه اهمية العملية الديموقراطية، هذا المجلس صنعته شخصيات اعتقدت انها يجب ان تغير الواقع وتحسنه، اليوم مطلوب منها في 4/4 تقييم العمل السياسي، وفي الدواوين الجميع عنده تقييم ايجابي للمجلس الماضي، كان في السابق طعن في المجالس واستجوابات في أربعة أشهر، ولكن مر برلمان ولا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية ولا قيم أخلاقية متدنية، عمل سياسي راق بقدر عال من الاحترام والتقدير بالنظر إلى الاصلاح السياسي.

ما الفرق بين حكومة الشيخ أحمد النواف وحكومة الشيخ د.محمد الصباح والتعاون مع المجلس؟

٭ في الواقع المقارنة بين الحكومتين لن تكون عادلة فحكومة الشيخ د.محمد الصباح عملت اسبوعين ورفعت كتاب توقف عن العمل، وطلبت في القضايا المصيرية المرتبطة بالشعب تأجيل المهمة، هذا الخطاب كان سلبيا وقلت لما طلبوا تأجيل شهر إن هناك إشارات سلبية، لكن هل كانت ستؤدي الحكومة أداء جيدا، من المحتمل نعم، وحكومة الشيخ أحمد النواف حكومة فاعلة وكان عندنا نقد لها وخلاف.

هل كنت تنوي تقديم استجواب لوزير التربية في هذه الحكومة؟

٭ نعم، كان هناك استجواب ونقد واضح للحكومة والوزير، حيث كانت قراراته سيئة وكذلك عمله، وكلها وجهتها في أسئلة برلمانية وكان الاستجواب خالصا، وأوقفت الاستجواب للحالة التي كانت تمر بها البلد، وبعد ذلك وفاة سمو الأمير الراحل لكن الملفات مازالت قائمة، وفي الحكومة الجديدة أطلعت الشيخ د. محمد صباح السالم على الملف وانه كان يوجد استجواب للوزير السابق وهذه بنوده وملفاته.

البعض كان يتهم النواب أنه بمجرد أن تغير رئيس الوزراء حتى بدأوا التلويح بالاستجواب، ما رأيك؟

٭ في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف جهزت الاستجواب وكنت بصدد تقديمه، وفي حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح ووزير جديد لن نحمله العمل، وزير جديد الموضوع ليس تصيدا وأعطيت الوزير الملف وجلست معه وأظهرت الادلة كلها والتلاعب والممارسات السلبية، وللأمانة اتخذ إجراءات في بعض القضايا وبعضها مازال قائما، وفي المجلس المقبل سندخل على اساس التعاون، لكن الهدف هو تحسين الواقع وليس التصيد، وعملنا في المجلس السابق عملا سياسيا محترما، وينطلق من التعامل بمعايير مرتبطة بالأداء.

البعض يرى أن كتلة قوامها 48 نائبا أمر سلبي، ما رأيك؟

٭ حتى لو وصفناها كتلتين، فالقوانين صدرت بالإجماع، وهذه القوانين التي كان ينتظرها الشعب لسنوات طويلة وبقوة الشعب فرض الاجماع، بمعنى الشعب امتلك حضورا في المجلس جعل كل النواب في المجلس باتجاه واحد حتى من يختلف مع 48 صوتا معها، هل معناها انهم متطابقون، لا طبعا حصلت خلافات وخلافات شديدة وكان للتنسيقية دور واختلفنا في قضايا مثل قضايا الدوائر والانتخابات.

هل قدمت تعديلا على موضوع عدم المساواة في أعداد الناخبين في الدوائر؟

٭ قدمت تعديلين وهذا خلاف مع اللجنة التشريعية وحضرت معهم لكن كانت هناك القوائم النسبية لتعزيز القانون، وقدمت مقترح العدالة الانتخابية يتكلم عن قيم الاصلاح المرتبطة بعدالة التصويت، وهذه قيمة عالمية قدمت مقترحا كل 2% من الكويتيين مقابلهم مقعد، وهذا يتم إعماله بأي طريقة، وسوف يصبح اهل الدوائر يطالبون بزيادة مساحتهم.

هناك قيمة لإصلاح العمل السياسي وليس تعديل دائرة معينة، نريد قانونا يبقى للزمن لا نغيره كل يوم، وصار خلاف اللجنة التشريعية الاخ مهند الساير في الجلسة قال ما عندي ولا قانون عدالة انتخابية، طبعا ليس صحيحا، لما سألناه قال ما اقصد ما عندي قانون فيه تقسيمة، وتم رفض المقترح لأنه يقول ما قسمت المناطق، بس في النهاية طالبت بمبدأ، ولما أصروا على عدم المناقشة قدمت مقترحا آخر فيه تقسيمة طلعوا عذر آخر انه فيه تقسيمة ولن نناقشه، وسوف نحيله للمفوضية العليا للانتخابات التي تم تأجيلها، المفوضية لها اختصاصات ليس من بينها تحقيق العدالة وتقسيم الدوائر، فقدمت قانونا ثالثا تعديل اختصاصات المفوضية، على ان تكلف بإعادة ترتيب اعداد الناخبين في كل دائرة بناء على مقترح العدالة الانتخابية عشان لا أحد يصير له عذر، اذا موقفك من العدالة مبدئي وتعتقد انه واجب التنفيذ، قيمة اخلاقية وقانونية طالبنا، بهذا الموضوع لكن انحل المجلس وانا مع القوائم في كل الاحوال، لا أريد انتخابات افراد، أريد انتخابات مؤسسة على أفكار، كل خطوة في اتجاه الاصلاح السياسي سنسير فيها ونطالب بعدها بأكثر.

هل ستسعون لخارطة تشريعية في المجلس القادم؟

٭ ايضا نقطة ثانية مهمة ما يميز هذا المجلس مستوى الاحترام العالي في التعامل السياسي اختلفنا سياسيا وكان عندي نقد لكن ما صار سب او هوشات او اي من الصور النمطية التي كانت توضع لتشويه المجالس، المجلس كان راقيا في أخلاقياته، اختلف مع أعضاء وهم من خيرة شباب الكويت لكن هناك التعامل الراقي والالتفاف لمصالح الشعب، قضية البدون ما وصل للخارطة التشريعية ورقة ليصبح على الخارطة التشريعية لهذه السنة، كان عمل مرتبط بوضع آليات الخارطة التشريعية.

لماذا رفضت طلب حكومة الشيخ محمد صباح السالم بالتأجيل شهرا هل كان انقسام؟

٭ قلت في الكلمة ان هذا اول انقسام لـ 48 وأول انجازات حكومة الشيخ محمد صباح السالم لكن الانقسام كان ان هناك مجموعة ترى اعطاء مجموعة شهرا ومجموعة ترى العكس، وقلت من المنطقي تطلب شهرا، لكن الاشكالية كانت في السلوك، الحكومة سلوكها يوحي بعدم جدية أخذ المشاريع، فهم لم يبدوا أي صيغ تعاون وإلى الآن الاشارات سلبية.

دكتور إذا وصلت المجلس هل سوف تعيد إحياء قانون بسط سلطة القضاء على مسائل سحب الجنسية أم لا؟

٭ بالتأكيد لكن همي الأكبر أن تكون حكومتنا قلقة من خطورة عدم تطبيق حماية الوحدة الوطنية، فعدم تطبيقه جعل هذه القضية مغامرة في كل انتخابات.

أخيــرا ماذا تقول لناخبيك؟

٭ أقول لكل أهل الكويت اهتموا بحماية البلد وليس بشخصية النائب، اختاروا لأنفسكم في كل دائرة الشخصيات الإصلاحية التي تعلقون عليهم الأمل ويفكرون بحماية الكويت أهم من التفكير في شخوصهم، واختاروا لأنفسكم وعيالكم فهذه لحظة تاريخية نحتاج كمواطنين ان نحمي مكتسباتنا الدستورية، يحب على كل كويتي ان يعمل لحماية البلد وحماية مكتسباتها الدستورية.

