فارس العتيبي الوحدة الوطنية خط أحمر وعلى الشعب اختيار الأصلح وسنستكمل ما طرحناه سابقا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي غبقة رمضانية افتتح خلالها مقره الانتخابي في منطقة خيطان، وذلك مساء أمس الأول على شرف ناخبي وأهالي الدائرة الثالثة.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية، «أولوياتنا هي التي طرحناها في المجلس السابق وسنعمل على استكمالها في المجلس القادم حال وصولنا إلى البرلمان».
وأضاف «أي قرارات تمس المجتمع واللحمة الوطنية والوحدة الوطنية ستكون لنا وقفة جادة في هذا الأمر، لأن الوحدة الوطنية خط أحمر وعنوانها واضح».
وأكد العتيبي أنه «رفض تأجيل مناقشة قانوني القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وكنت ولا زلت متمسكا بموقفي ورأيي، لأن تحسين معيشة المواطن لها الأولوية».
وأضاف «الشعب الكويتي في 4/4 سيقوم بإيصال نخبة إصلاحية إلى مجلس الأمة قادرة على المحافظة على الحقوق والمكتسبات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع»، موجها رسالة إلى ناخبي الدائرة الثالثة وجميع دوائر الكويت أن «عليكم الحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأصلح للكويت».
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