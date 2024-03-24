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فارس العتيبي الوحدة الوطنية خط أحمر وعلى الشعب اختيار الأصلح وسنستكمل ما طرحناه سابقا

3/24/2024 3:05:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي غبقة رمضانية افتتح خلالها مقره الانتخابي في منطقة خيطان، وذلك مساء أمس الأول على شرف ناخبي وأهالي الدائرة الثالثة.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية، «أولوياتنا هي التي طرحناها في المجلس السابق وسنعمل على استكمالها في المجلس القادم حال وصولنا إلى البرلمان».
وأضاف «أي قرارات تمس المجتمع واللحمة الوطنية والوحدة الوطنية ستكون لنا وقفة جادة في هذا الأمر، لأن الوحدة الوطنية خط أحمر وعنوانها واضح».
وأكد العتيبي أنه «رفض تأجيل مناقشة قانوني القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وكنت ولا زلت متمسكا بموقفي ورأيي، لأن تحسين معيشة المواطن لها الأولوية».
وأضاف «الشعب الكويتي في 4/4 سيقوم بإيصال نخبة إصلاحية إلى مجلس الأمة قادرة على المحافظة على الحقوق والمكتسبات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع»، موجها رسالة إلى ناخبي الدائرة الثالثة وجميع دوائر الكويت أن «عليكم الحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأصلح للكويت».

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