محمد الجوعان الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من جيب المواطن أو بالضرائب أو بالدين العام أو بالخصخصة



الناس وصلت إلى حالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات وأصبح همّ المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله

الحكومة عاجزة عن معالجة غلاء الأسعار والتضخم فهما مقبرة للطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام

ستكون هناك مشاركة كبيرة والناس لن تملّ لأن هذه النعمة لا يمكن للكويتيين أن يفرطوا فيها فهم متمسكون بالديموقراطية

الزيادات حل موضعي يجب أن يكون موجوداً كخطوة أولى ثم إعادة دور شركة التموين ومحاربة ارتفاع الأسعار فهي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة

الناس استشعرت موجة غلاء الأسعار وبدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي يوم 4/4 هو يوم اختيار مهم للناس ومستقبل الأبناء والعاملين بهذا البلد والمواطنين





أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد بدر الجوعان أن الحكومة غير جادة في إقرار قوانين الزيادات وتماطل الناس، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من جيب المواطن أو بالضرائب أو بالدين العام أو بالخصخصة. وقال الجوعان في لقاء إعلامي إن حل مجلس الأمة أتى بشكل مفاجئ والانتخابات بطبيعتها أتت على عجالة، والناس وصلت إلى حالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات وأصبح هم المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله، والناس استشعرت موجة غلاء الأسعار وبدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي. وذكر الجوعان أن «الحكومة عاجزة عن معالجة غلاء الأسعار والتضخم فهما مقبرة للطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام، والزيادات حل موضعي يجب ان يكون موجودا كخطوة أولى ثم إعادة دور شركة التمويل الكويتية ومحاربة ارتفاع الأسعار فهي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة». وأوضح أنه «عندما تذهب إلى مسؤول بالحكومة وتقول له هذا طريق الإصلاح الاقتصادي يقول لك «مشكور» ويأخذه ويضعه بالأدراج لأن كل وزير بالكويت دوره يطفئ حرائق مشكلة وراء الأخرى، وعندما تماطل على الناس وتؤجل لمدة شهر قوانين الزيادات الإصلاح وترى في المقابل أنك تصرف قرب المليار دينار على بيع إجازات أعرف حينها أنك لست جادا»، وإلى تفاصيل الحوار:



كيف ترى الانتخابات في شهر رمضان؟

٭ الحل أتى بشكل مفاجئ، والانتخابات بطبيعتها أتت على عجالة، وجو رمضان سائد، والحل لم يكن على قضية رأي عام لا توجد قضية عابرة للدوائر، والخطابات شاملة الناس يتكلمون في أمور عامة والمواضيع مشتتة والخيار بالنهاية للنائب وكل دائرة لها طبيعتها لكن صعوبة جو رمضان الزيارة في أوقات معينة فالشخص الذي لم يكن موجودا بالمجتمع صعب عليه أن يحاول تثبيت أفكاره ويطرح رؤيته.

كنت متواصلاً قبل رمضان؟

٭ نعم ومن الانتخابات الماضية لم نقاطع الدواوين ولا العمل العام كوني نائب الجمعية الاقتصادية الكويتية ولا في الإعلام، فالتواصل مع الناس مهم جدا وهذا المهم، وبالنهاية القناعات لدى الناس هي أمانة لدى صوت الناخب تحاول أن تكون الأفضل حتى تحصل على هذه الأمانة.

في الشأن الاقتصادي نستغل وجودك ولك خبرة اقتصادية جيدة .. الناس تتكلم عن إصلاح الوضع المعيشي، فبدل غلاء المعيشة البعض يعتبره أمرا مستحقا والبعض يعتبره دمارا للدولة وللميزانية، ما وجهة نظرك الاقتصادية السليمة؟

٭ منذ جائحة كورونا إلى اليوم وأغلب المواضيع التي حركت الرأي العام بين شد وجذب هي المواضيع الاقتصادية من مكافأة الصفوف الأمامية ومن دين عام ومن طرح أفكار لضرائب إلى بيع إجازات إلى قوانين الإصلاح المعيشي باعتقادي الناس وصلت لحالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات واصبح هم المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله من خلال هذه الأطروحات، ومنذ فترة والشعب يعاني من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار والحكومة عاجزة عن المعالجة، في أي دولة في العالم هناك تضخم إذا صعد إلى اكثر من 3.5% يكون غير طبيعي ما حصل في الكويت معدلات التضخم سجلت من أبريل 2017 إلى أبريل 2023 زيادة في أهم فئة من الفئات المأكولات والمشروبات بقرابة 33% عندما يقول الكبار إنه الدينار قلت بركته هذا معناه أن الدينار لم يعد يشتري ما كنا نشتريه في سنوات سابقة، نسبة 33% ليست طبيعية، الحكومة عاجزة عن الحل، ولا توجد قوانين إصلاح معيشي، الناس استشعرت بهذه الموجة من غلاء الأسعار بدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي، وليس عيبا أن نتعلم من الدول القريبة منا، التي سبقتنا صحيح بدأناها ولكن لم نكمل المسيرة، ومن المتضرر الأكبر هذه مقبرة للطبقة الوسطى هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام لأنها التي تصرف على البلد، وأصبحت هناك موجات غلاء أسعار حتى في الجمعيات التعاونية يشعر المواطن أن سعر الدعم لم يعد يفي، مشكلتنا في الكويت نعامل كل الحلول انها قرآن حل دائم وهذه مشكلة كبيرة لا يوجد شيء اسمه مستدام.

هل معنى ذلك أن على الحكومة تخفيض الأسعار ولا تذهب للزيادات ابتداء؟ أم الحلان معا؟

٭ الزيادات حل موضعي بدل غلاء معيشة يجب ان يكون موجودا كخطوة أولى والخطوات الثانية في إعادة دور شركة التموين الكويتية وعمل محاربة لغلاء الأسعار هي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة.

هل عرضتم هذه الأفكار على مسؤولين في الدولة؟

٭ عندما تذهب إلى مسؤول بالحكومة في آخر سنوات وتقول له هذا طريق الإصلاح الاقتصادي يقول لك مشكور ويأخذه ويضعه بالأدراج لأن كل وزير بالكويت دوره فقط يطفئ حرائق مشكلة وراء الأخرى، حدثني عن جودة التشريع لا توجد، حدثني عن تحسين بيئة العمل لا توجد، لأن كل همه أن يكمل مدته.

هل هناك فرصة لمناقشة حلول مستقبلية لمشاكلنا؟

٭ أدراج الحكومة متخمة بالمبادرات من أصغر مبادرة صفحة واحدة من شباب كويتيين إلى فنيين أكاديميين إلى توني بلير وفريقه كلمت أحد الأشخاص ممن اشتغلوا مع فريق توني بلير في 2013 وكلمته، وأن أقول إن أي دراسة اقتصادية لها مدة وتنتهي، قال أتينا بفكرة فرق مرهونة بمكتب سمو ولي العهد ونبدأ بالفرق المهمة فريق اقتصادي فريق عسكري فريق صحي وفريق نفطي بما أنه العمود الفقري يكون أعضاء الفريق هم ناس معينون في الحكومة بعيدا عن المحاصصة السياسية، وطرحناها إلى ان أتى سمو الشيخ أحمد النواف أنشأ فريقا اقتصاديا، ولكن التطبيق كان خاطئا لأنه وضع فيه وزراء ومستشارين، فلا طبنا ولا غدا الشر، لأن هؤلاء دورهم أن يأتوا بالقوانين السابقة ويعدلوها وينقحوها ويعطوها للحكومة لكي يناقشوها في مجلس الأمة، هذه الحلول، لا يوجد حل معلب أتي به من الخارج وأقول إنه ينفع للكويت حتى الحلول التي نجحت في دول قريبة محتاج اعطيها الصبغة الكويتية.

هل لدينا عجز واقعي حقيقي في الميزانية؟

٭ هناك عجز دعنا نتكلم فيه عدم وعي بتعامل الحكومة في موضوع العجز اليوم هناك موازنة وهناك حساب ختامي الموازنة هي المصروفات والإيرادات بمتوقع ليس حقيقية لكن الحساب الختامي هو مصروفات وإيرادات حقيقية نحن لدينا عجز في الموازنة التي هي التوقعات لكن في آخر 3 سنوات عندنا فائض في الميزانية الحقيقية في الحساب الختامي على حسبة آخر سنوات إذن هو عجز دفتري، وقعدنا وتشرفنا بمقابلة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم كجمعية اقتصادية قبل أسابيع عقب الحل، فهو رجل صادق في مشاعره ونيته يقول كيف اقنع الناس بالعجز وعندما أتاني دور الحديث قلت: سموك أنا مجهز كلاما ولكن لن أتكلم ولكن سأرد على هذه النقطة، لا توجد دولة انتقلت من ضنك إلى رواج ومن فقر إلى حالة رخاء إلا ورئيس الوزراء قابل الناس بالكاميرا وقال لهم هذا مشروعي وأريدكم أن تركبوا معي هذا المركب وسننتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وستمر علينا مصاعب، هذا سواها مهاتير وفي بنغلادش هناك دول لا نعلم عنها، بنغلادش في آخر 6 سنوات عملت نقلة نوعية الناس محتاجة إلى الشفافية مبدأ دع القيادة لنا وتمتع بالرحلة.

كيف تقول للناس أن هناك عجزا وتطلب منهم ان يتحملوا وأنت لم تتخذ خطوات؟

٭ عندما تماطل على الناس وتؤجل لمدة شهر قوانين الإصلاح وترى في المقابل أنك تصرف قرب المليار دينار على بيع إجازات اعرف حينها أنك لست جادا، وسألنا سموه هل الحكومة جادة انه في تاريخ 5/3 الحكومة تأتي بقوانين الإصلاح المعيشي، أكد هذا الشيء وأن الحكومة متوافقة مع هذا التاريخ.

من خلال قراءتك للميزانية هل هناك مجال لإصلاح المصروفات وتقليل الهدر والعجز الافتراضي وبالتالي إعادة التوزيع وتوجيهها في أماكن أفضل؟

٭ طبعا انت لديك أفكار هذه الإفكار كلها موجودة على طاولة الحكومة وكل الأفكار يعرفونها من خلال أشخاص مهنيين عملوا مع الحكومة من التسعينيات لكن الموضوع يحتاج إرادة يحتاج مسؤولا عنده قدرة يحرك هذا الأمر ويأخذ الراية، الإصلاح الاقتصادي أبدا لا يبدأ من جيبي وجيبك، خطوات الإصلاح الاقتصادي معروفة وسلم الإصلاح الاقتصادي معروف لا يبدأ بضرائب أو دين عام أو خصخصة هذه الأمور يجب ان تكون واضحة.

أنت ضد الدين العام؟

٭ أنا ضد الدين العام بشكله الحالي لما تأتيك الحكومة تريد سقفا مفتوحا وتريد الدين العام بسقف مفتوح، فعلى ماذا ستصرفه، وكيف سترده لا ندري، تريد شيكا موقعا على بياض، فلو ذهبت البنك لتأخذ قرضا يقولون لك كيف ترده وهل لديك ما يغطيه من وديعة أو راتب وهذه بديهيات الأمور، ولا يمكن لعضو مجلس أمة أن يوافق على هذا الشيء، لأن الدين العام يعتبر باب إفلاس للبلد، لأنك بهذه الطريقة تقول إن الضامن للدين العام هو صندوق الأجيال وإذا فتحنا هذا الباب سنصبح فنزويلا.

وبالتالي ولهذا السبب أنت ضد الدين العام؟

٭ نعم والدين العام ليس أول الحلول، فالدين العام يأتي في أوقات معينة، سمو الشيخ د.محمد صباح السالم يأتي من مدرسة اقتصادية هذه المدرسة تؤمن بموضوع الخصخصة، الذي أنا ومجموعة من الإخوان والزملاء يعتقدون ان الخصخصة ما تنفع في الكويت والخصخصة في عدم وجود رقابة هي «بوق من هالشق لهالشق».

الصناديق السيادية تقول زخر الكويت والسند بعد النفط عندنا مشكلة في إدارة الصناديق السيادية أم لا؟

٭ بدون سرد، التجربة الاقتصادية الوحيدة الناجحة بالكويت هو صندوق الأجيال القادمة والاستمرار في نجاحها لكن تشوبها شوائب كثيرة أولا يمكن ان نستثني شكرنا للشباب والشابات العاملين في قطاع الهيئة العامة للاستثمار على دورهم في تنمية أموال البلد، وإذا كان هناك لصوص ارتكبوا جرائم ضد المال العام فلا يمكن ان نستثني الشرفاء ونشد على أيديهم ولكن المشكلة أين؟ لا أحد يعرف تفاصيل هذا الصندوق، هذا الصندوق كان به حجية في السابق أني أخفي معالم هذا الصندوق، ولكننا في منطقة رمال متحركة والتهديدات تشوبنا من الشمال والجنوب وغيرها ولكن اليوم بعد الأمم المتحدة والترسيم وصلنا 2024 لم هذه الحجة كافية، الشفافية مطلوبة.

هل أنت مع الصوت الواحد أم صوتين أم قوائم؟

٭ أتمنى أن ننتقل إلى قوائم حقيقية في المستقبل ولكن اليوم يجب ان نمشي في خطوات مستقبلية تجاه مفهوم أنه يكون فيه عمل جماعي لذلك أفضل وضع اننا نرد على أربعة بخمسة في اليوم وبعدين ندخل إلى قوائم حقيقية في المستقبل لكن واصلين للحضيض بالصوت الواحد، ردني على آخر مشروع انتخابي برلماني تمت الموافقة عليه من كل أطياف المجتمع بعدين ننتقل إلى الأمام.

كلمة أخيرة ماذا تقول لناخبيك في الدائرة الثالثة؟

٭ يوم 4/4 هو يوم اختيار مهم للناس فهو اختيار مستقبل الأبناء واختيار لمستقبل العاملين بهذا البلد والمواطنين، لذلك فكل مواطن يجب ان يتذكر انه عندما يصوت فهو لا يصوت لشخص بعينه بل لمستقبل عياله وعيالي ومستقبلك ومستقبلي.

هل تتوقع مشاركة كبيرة؟

٭ نعم ستكون مشاركة كبيرة والناس لن تمل لأن هذه النعمة لا يمكن للكويتيين أن يفرطوا فيها فهم متمسكون بالديموقراطية.

