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عمر الطبطبائي علينا تحويل الانتخابات لرسالة إجماع على التمسك بالأمل في غد يحمل الخير للكويت وشعبها

3/24/2024 3:05:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي ان الدعوة اليوم مفتوحة لكل وطني مخلص لتحويل هذه الانتخابات الى رسالة فاصلة وجامعة تجدد إجماع هذا الشعب على تمسكه بالأمل في غد يحمل الخير لهذا البلد وشعبه.
وقال الطبطبائي خلال حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف أبناء الدائرة يؤكد المحافظة على إرادة الأمة وتصحيح المسار وحاجتنا إلى مشروع وطني جامع ينهض بالكويت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا.
وأشار إلى أن العالم يعيش حاليا تحولات سريعة في جميع المجالات، والكويت ليست استثناء من هذا التحول، ومن المعيب أن نظل مشغولين بصراعات جانبية في وقت يتسابق فيه العالم لاكتساب اسباب القوة وتحقيق التنمية.

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