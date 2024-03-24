عمر الطبطبائي علينا تحويل الانتخابات لرسالة إجماع على التمسك بالأمل في غد يحمل الخير للكويت وشعبها

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي ان الدعوة اليوم مفتوحة لكل وطني مخلص لتحويل هذه الانتخابات الى رسالة فاصلة وجامعة تجدد إجماع هذا الشعب على تمسكه بالأمل في غد يحمل الخير لهذا البلد وشعبه.
وقال الطبطبائي خلال حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف أبناء الدائرة يؤكد المحافظة على إرادة الأمة وتصحيح المسار وحاجتنا إلى مشروع وطني جامع ينهض بالكويت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا.
وأشار إلى أن العالم يعيش حاليا تحولات سريعة في جميع المجالات، والكويت ليست استثناء من هذا التحول، ومن المعيب أن نظل مشغولين بصراعات جانبية في وقت يتسابق فيه العالم لاكتساب اسباب القوة وتحقيق التنمية.
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