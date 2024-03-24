حمد المدلج الشعب الكويتي سيثبت قوته وسيفرض إرادته وسيادته في انتخابات مجلس الأمة المقبلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج إن الشعب الكويتي سيثبت قوته وسيفرض إرادته وسيادته وذلك في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من الشهر المقبل، لافتا إلى انه يجب أن تكون المشاركة في تلك الانتخابات قوية وإيجابية في الوقت نفسه، حتى يصل إلى قاعة عبدالله السالم النواب الأكفاء الذين يستطيعون النهوض بالبلد ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأبناء الدائرة مقدما للحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن إقامة الانتخابات في شهر رمضان لن تعوق أبناء الشعب عن القيام بواجبهم تجاه وطنهم.
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