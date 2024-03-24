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حمد المدلج الشعب الكويتي سيثبت قوته وسيفرض إرادته وسيادته في انتخابات مجلس الأمة المقبلة

3/24/2024 3:05:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج إن الشعب الكويتي سيثبت قوته وسيفرض إرادته وسيادته وذلك في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من الشهر المقبل، لافتا إلى انه يجب أن تكون المشاركة في تلك الانتخابات قوية وإيجابية في الوقت نفسه، حتى يصل إلى قاعة عبدالله السالم النواب الأكفاء الذين يستطيعون النهوض بالبلد ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأبناء الدائرة مقدما للحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن إقامة الانتخابات في شهر رمضان لن تعوق أبناء الشعب عن القيام بواجبهم تجاه وطنهم.

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