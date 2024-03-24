عبدالله المضف على الحكومة الالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد



أمام كل حكومة أو رئيس وزراء قادم تحديات واضحة وهي الطرق والتعليم والصحة والتنمية والتوظيف وكلها أمور بسيطة ويجب حلها

لم أقيّم الأشخاص بل أقيّم الأداء وحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصاراً للبلد والدستور وتعبيراً عن الرغبة الشعبية اتخذناها

أقررنا قوانين مهمة كان مجرد الحديث عنها في مجالس سابقة يتم حلها منها إلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة والمدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء

المادة 97 من الدستور واضحة .. تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء دون شرط حضور الحكومة

حضور الجلسات من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير والحل في تعديل اللائحة الداخلية

أكثر شيء كان محفزاً ومشجعاً للناس هو معرفة القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسات.. فالبلد لا يدار فقط بحكومة بل بحكومة ومجلس والناس تراقب أعمال السلطتين

أعطينا حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح مهلة شهر لقضية الزيادات حتى تكون حجة عليهم وإلا كانوا سيتهموننا بالتعطيل

مجلس 2023 من أكثر المجالس التي أقرت قوانين تدرّ أموالاً للدولة مثل قوانين المرور والصناعات التحويلية وشركات المدن الإسكانية

زيادة علاوة غلاء المعيشة ستكون من أولى أولوياتنا بالمجلس القادم ونحن أول

من طالبنا بها بقرار حكومي قوانين تعديل اللائحة الداخلية والإصلاح السياسي والقوانين التنموية وقانون الصناعات التحويلية من أهم أولوياتي بالمجلس المقبل





أعده للنشر: رشيد الفعم

شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي واقعي يسهل تنفيذه، مطالبا الحكومة بالالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد. وقال المضف، في لقاء إعلامي، «أمام كل حكومة أو رئيس وزراء قادم تحديات واضحة وهي الطرق والتعليم والصحة والتنمية والتوظيف وكلها أمور بسيطة ويجب حلها، فلم أقيّم الأشخاص بل أقيّم الأداء وحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصارا للبلد والدستور وتعبيرا عن الرغبة الشعبية اتخذناها». وأضاف «أقررنا قوانين مهمة كان مجرد الحديث عنها في مجالس سابقة يتم حلها منها إلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة والمدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء». وبشأن عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، قال المضف «المادة 97 من الدستور واضحة تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء دون شرط حضور الحكومة، وحضور الجلسات من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير والحل في تعديل اللائحة الداخلية». وبين أن الالتزام بالدستور ونصوصه واحترام قاعة عبدالله السالم واحترام الرغبة الشعبية هو ما يحدد العلاقة بين الحكومة وأعضاء المجلس، مضيفا «الجهاز الحكومي هو المهيمن على كل مؤسسات الدولة ومتى كانت هناك نوايا للإصلاح بشكل يجدي سيتلمس المواطنون الإنجازات.. وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف ترى الانتخابات في شهر رمضان المبارك؟

٭ دون شك في كل انتخابات لها انطباعان اجتماعي أو سياسي ففي رمضان يطغى عليها الجانب الاجتماعي، وأنا على يقين بأن الشعب الكويتي حريص على متابعة إفرازات المجلس الذي سوف يتحمل يتحمل الأمانة نيابة عن الشعب.

هل هناك تفاعل في الدواوين، وهل تشعر أنه سيكون هناك إقبال على المشاركة؟

٭ مثل هذه الأمور قد تكون ولّدت غضبا يعتقد البعض أنه يحاول إحباط الشارع، لكن أجزم أن الشعب الكويتي واع، والغضب سيعبر عنه في رسالة من خلال الصناديق، والشعب لا يتخلى عن مسؤولياته.

كيف تقيم مجلس 2023، فالبعض يقول إنه مهادن والحكومة سيطرت على هذا المجلس؟

٭ سأتحدث عن نفسي، أنا لم أقيم الأشخاص بل أقيم الأداء والممارسة، فحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصارا للبلد والدستور وتعبيرا عن الرغبة الشعبية أخذناها، وان تطلب الأمر الموقف نفسه سنفعل، ولكن أتحدث عن ممارسة وسلوك مجلس 2023 له حقبتان بذات النواب دخلنا في بداية المجلس ووضعنا خارطة تشريعية متضمنة قوانين ومعلنة، والآن نتكلم عما تحقق، ولا نقول إن هناك قصورا طالما أنك تعمل فهناك قصور وفي هذا المجلس انتقدنا بعض الممارسات وكنا حجر عثرة تجاه بعض القوانين التي اعتقدنا أنها مضرة أو فيها مساس بالحريات أو خصوصيات الأفراد أو حتى في الرواتب الاستثنائية ولكن هناك قوانين مهمة تحققت، مثل تعديل قانون المحكمة الدستورية، والآن إرادة الناس محصنة إذا كان هناك طعن في مرسوم الحل أو مرسوم الدعوة قبل الانتخاب، وكذلك قانون شركات المدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء، وإلغاء الوكالة العقارية وقانون غرفة التجارة والصناعة التي ليس لها قانون أصلا غرفة التجارة كانت من دون قانون ولا نعرف أين تصرف الأموال، اليوم تقيدت بقانون وأصبحت الدولة مهيمنة، وإلغاء شرط الوكيل القانوني وليس فقط على المناقصات أتكلم بصراحة هذه القوانين الحديث عنها فقط في مجالس سابقة كفيلة بحلهم اليوم، من الممكن أن يخطئ المجلس والناس تقيم.

البعض عاب على موضوع التنسيق والتعاون مع الحكومة، ما رأيك؟

٭ الـ 48 نائبا ليست كتلة، والأصل في العمل البرلماني التعاون، أنا لا أتحدث عن تعاون بل يعنيني سلوك ونهج، وأختلف سياسيا مع 48 ولكن متفقون على قوانين هذه القوانين اليوم العقار السكني نزل انخفض أكثر من 20%، المجلس كانت مدته الحقيقية العملية والفعلية 3 أشهر عمل وأنجز قوانين بهذا الحجم هذه جزئية إيجابية نتكلم عن التعاون من عدمه من يحدده هو السلوك.

هل وجدتم الحكومة متعاونة معكم في إقرار هذه القوانين؟

٭ ان كانت ذات الحكومة تأخرت في إقرار القوانين أو تمنعت عنا كنا أول من يحاسبها، لا أرى الأسماء ولكن أبحث عن السلوك وهذا منهجي في كل المجالس واتخذت المواقف عندما تخلفت الحكومة عن حضور الجلسات، وهذا السلوك سنواجه من يقوم به.

البعض عاب على المجلس بشكل عام بعدم انعقاد الجلسات وكنتم تنادون بعقد الجلسات متى توافر النصاب، لكن يقول البعض ما رأينا ردة الفعل حالها حال المجالس الأخرى، لماذا؟

٭ أتكلم عن نفسي عندي صوت أسأل عنه انتقدت هذا النهج في كل المجالس ليقيني أن المادة 97 من الدستور واضحة تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء.

البعض يستند إلى المادة 116 بمسألة وجوب حضور الحكومة؟

٭ يقرأها المنصف بإلزامية حضور الحكومة وليس شرطا لانعقاد الجلسات، وإلا لماذا المادة 97 موجودة.

ولكن رئيس المجلس استشهد بالأعراف السابقة في عقد الجلسات؟

٭ أنا أمامي نصوص دستورية وإرادة الناس بحضور قاعة عبدالله السالم لا يستطيع احد ان يسكرها او يعطلها، أنا أقول لك المادة 50 من الدستور فصل السلطات مع تعاونها وزير واحد يعقد جلسة كاملة ويجعل مجلسا يعبر عن إرادة الأمة يعمل وإن غاب تقفل القاعة.

هل الحل في تعديل اللائحة الداخلية والبعض يقول بالذهاب إلى المحكمة الدستورية؟

٭ من وجهة نظري فإن هذه من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير، اللائحة الداخلية قانون نحن نعدله ونغيره.

وهل تتوقع بالإمكان ان يتحقق ذلك؟

٭ وهل كان بالإمكان الحديث عن قانون غرفة التجارة، أو زيادة الرسوم على الأراضي الفضاء، أو إلغاء شرط الوكيل المحلي! لكن تحقق النتيجة عندي بالثقة في قدرات ابناء الشعب الكويتي في إيصال اغلبية قادرة على تنفيذ ما نقوله ونطلبه.

تعاملت مع 3 رؤساء حكومات من 2020، فما الذي يحدد العلاقة بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة؟

٭ الالتزام بالدستور ونصوصه واحترام قاعة عبدالله السالم واحترام الرغبة الشعبية يجب ان تحترم، فيه حالة انفصام عند الحكومة حيث يعتقدون أنهم ليس لهم علاقة بالناس، وانا اقول السلطات بشكل عام هيئات منبثقة من العامة، حتى ولو لم ينتخبها الناس بشكل مباشر تدير المصالح، يجب أن تراعي الرغبة الشعبية.

ماذا يريد الناس من العلاقة بين المجلس والحكومة؟

٭ الناس تريد تحقيق مطالبها، هل جاءت حكومة وقالت سأطور التعليم والقطاع الصحي وسأصلح الشوارع أو سأعالج الخلل الاقتصادي ووقف المجلس حجر عثرة في طريقها؟! إذن من المسؤول عن هذه المرافق؟ الجهاز الحكومي هو المهيمن على هذه المؤسسات، ولكن متى كانت هناك نوايا للإصلاح بشكل يجدي سيتلمس المواطنون الإنجازات.

ما المطلوب من الحكومة لو تنصح الشيخ د.محمد صباح السالم في التعامل مع المجلس وأن يخلق نوعا من التنمية في البلد؟

٭ أولا الالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد بشكل عام، وأن يكون بالنسبة له برنامج وقدرة واقعية على تطبيقه، لأنه ستكون هناك مبالغ مالية مرصودة وقيادات كفؤة، التحديات أمام كل حكومة أو أي رئيس وزراء قادم، التحديات واضحة وهي طرق وتعليم وقطاع صحي وتنمية وتوظيف وهي أمور بسيطة وواضحة ويجب حلها.

هل تتوقع تكرار تجربة حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح؟

٭ لا أعلم عن نوايا الحكومة ولكن أعلم عن نواياي، أنا اليوم ملتزم بأن تسير هذه القوانين التي أتت برغبة شعبية وبشكل صحيح، وأكثر شيء كان محفزا ومشجعا للناس هو معرفة القوانين التي ستتم مناقشتها، فالبلد لا يدار فقط بحكومة بل بحكومة ومجلس، والناس تراقب أعمال السلطتين، لذلك أي حكومة عليها الالتزام بالدستور والرغبة الشعبية وحاجات الناس، وانت تملك كل مقومات ان تكون بلدا ناجحا ولا مجال للتراجع ولا عذر.

قضايا الزيادات وتأجيلها لماذا تم التأجيل في الجلسة لشهر مارس؟

٭ أولا نؤكد حقيقة أن رفاهية المواطن هي أولى أولوياتنا وقلتها في الرد على الخطاب الأميري، فالناس منذ 2010 لم تراجع رواتبها، وهناك نسبة تضخم عالية في كل سنة، ولعل نسب التضخم في الكويت أكبر من جيرانها، وهذا يجب مراعاته ولا يوجد عذر.

عذر الحكومة موضوع الميزانية؟

٭ أتكلم عن أمر واحد في حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعطيناها هذه المهلة في حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح، طلبت هذا الشهر وأعطيناها هذا الشهر بسبب واحد، وهو لأعطيك الفرصة التي أعطيت لرئيس الوزراء السابق، لكن هذه الفرصة لإقامة الحجة ولا تأتي الحكومة وتقول سوف أستقيل وتعطل الناس وسوف تتحجج بأنه لو كان النواب يريدون مصلحة الناس لكانوا أعطونا المهلة أسوة بالحكومة السابقة، وكانوا سيرمونها في ملعب المجلس بأنه هو من عطل، وتفويتا لهذه الفرصة ان كانت هذه النوايا وثانيا لإقامة الحجة، وأؤكد زيادة ورفاهية المواطن، فأنا لا أتكلم في أمور شعبوية لدغدغة مشاعر الناس، ولكن أتكلم في أمر واقعي، فمنذ أكثر من 11 عاما لم تراجع رواتب الموظفين.

ولمن يقول العجز بالميزانية نقول له إن الميزانية بها عجز لأنك غير قادر على معالجتها، لذلك قدمنا قانون الصناعات التحويلية تعزيزا للميزانية ورفاهية المواطن، فمجلس 2023 من أكثر المجالس التي أقرت قوانين تدر أموالا للدولة قانون المرور والصناعات التحويلية وقانون شركات المدن الإسكانية الذي يوفر على الميزانية، هذا المجلس يريد رفاهية المواطن ولا يتهم بأنه مجلس الصرف بل هو مجلس خلق توازن.

هل ستكون زيادة بدل غلاء المعيشة من أولوياتكم كأعضاء مجلس أمة؟

٭ طبعا، وهنا لا ندغدغ مشاعر الناس، نحن منذ البداية قلنا وطلبنا أن تأتي بها الحكومة بقرار حكومي بدلا من أن يأتي بها المجلس بقانون حتى لا يكون فيها فضل للنواب، لماذا تضع الزيادة عند النواب وأنت قادر على إقرارها بقرار.

ما تفسيرك لهذا الأمر؟

٭ تعطيل واضح ان فيه وضع للتعطيل والدراسة.

سمو رئيس الوزراء صرح بأن موضوع رواتب المواطنين وغيره سيكون من أولى الأولويات، هل هناك جدية؟

٭ يفترض أن تأتي الزيادات بقرار، القرار لدى سمو الرئيس.

وصلت مطالبات البعض بأن يكون هناك تعليق للدستور، بماذا ترد؟

٭ أي مطالبة غير دستورية لا أناقشها لأنه لا يوجد أحد يستطيع قفل قاعة عبدالله السالم.

ومن هذا المنطلق شعارك «اثبت»؟

٭ هذا ليس شعارا بل لسان حال من يأتي ليمثل أبناء الشعب الكويتي يجب أن يكون صادقا بمواقفه محافظا على الدستور محافظا على المال العام وبارا بقسمه، هذه ثوابت وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة.

أولوياتك وأهم الملفات في حال وصولك لمجلس الأمة؟

٭ القوانين المتبقية التي كانت مدرجة على جدول الأعمال مثل تعديل اللائحة الداخلية والإصلاح السياسي وهذه اهمها، والقوانين التنموية قانون الصناعات التحويلية الذي أقر في المداولة الأولى فهو يوفر فرصا وظيفية ومردودا للدولة.

هل أنت متفائل في مسألة استقرار المجلس القادم؟

٭ واثق في خيارات الناس لكن إذا لم يشارك الناس فهناك نتيجة حتمية بأن الوضع لن يكون جيدا وأعتقد انهم ينتظرون فرصة ان الناس لا تشارك للسيطرة على المؤسسة التشريعية.

في حال وصولك للمجلس أهم اللجان التي ترغب بالمشاركة فيها وتكمل فيها الملفات؟

٭ الكلام عن اللجان سابق لأوانه وانتظر بداية ثقة الشعب الكويتي، ثانيا يجب ان يكون هناك اجتماع نيابي مع الغالبية النيابية للتنسيق والترتيب حول هذه الأمور، وهذا إذا وضع أبناء الشعب الكويتي الثقة فيّ، فرغبتي بالتمثيل الصادق في قاعة عبدالله السالم وأتحمل أمانة الملفات التي كنت متبنيها ومطّلع عليها، ومسألة اللجان خاصة والناس تعرف توجهي وطريقي.

رسالتك الاخيرة لأبناء الدائرة الأولى ولأبناء الوطن بشكل عام؟

٭ أشكر ابناء الشعب الكويتي الذين احتضنونا لرابع انتخابات وهم يسمعون منا وفتحوا لنا بيوتهم ودواوينهم وقبل هذا عقولهم وصدورهم وكانت هناك رحابة صدر، ابناء الشعب الكويتي اكبر من ان يفطنهم او ينصحهم عبدالله المضف، نحن من يأخذ النصيحة منهم، والبلد أرض وشعب وتاريخ وماضي وحاضر ومستقبل ودستور، كل هذا في أمانة الشعب وأنا واثق بهذا الشعب.

من يعوّل على أبناء الشعب الكويتي سيكون متفائلاً

أعرب النائب السابق عبدالله المضف عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة قائلاً: من يعرفني يعرف أني متفائل بوعي الناس، فمن يعول على أبناء الشعب الكويتي وعلى فطنته سيكون متفائلا، ومتفائل بما مررنا به في كل هذه الاحداث، والثابت الوحيد في هذه المعادلة أبناء الشعب الكويتي، كل شيء كان متغير، من انتصر لإرادة الناس ورد اعتبار ابناء الشعب الكويتي هم أبناء الشعب الكويتي.