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المشعان إلغاء قرار قبول التبرعات لتمويل أنشطة البلدية

3/24/2024 3:05:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
ألغت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرار قبول التبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص في تمويل أنشطة البلدية.
وكان القرار الذي تم إلغاؤه عام 2019 ينص على أن يكون للبلدية قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص غير المشروطة في تمويل أنشطة البلدية، شريطة صدور قرار من المجلس البلدي.
من جانب آخر، أصدرت المشعان قرارا بتنظيم وتحديد مواعيد النقل ووقف طلبات النقل والندب لبعض الوحدات الادارية، حيث ينص على اتمام اجراءات قرارات النقل والندب لكل موظفي البلدية سواء داخل القطاع الواحد او بين القطاعات على أن يكون اصدار القرارات وفق المواعيد المحددة لها في الفترات الزمنية من الاول من ابريل حتى الاول من اكتوبر من كل عام، وانه لا يجوز للموظف حديث التعيين تقديم طلب النقل او نقله الا بعد مرور سنتين من تاريخ المباشرة مع وقف طلبات النقل والندب الى ادارة شؤون الجنائز على ان يستثنى من مواعيد النقل السكن في احدى المناطق التالية (صباح الأحمد، الخيران، الوفرة) ويثبت ذلك بالعنوان في البطاقة المدنية فقط مع عدم جواز النقل والندب لمركز عمل آخر خارج المناطق المشار اليها لمدة ثلاث سنوات شرط مراعاة توافق التخصص مع مركز العمل المنقول اليه مع التأكيد على عدم جواز تسكين غير الحالات المستثناة بتلك المناطق.
من جانب آخر، اعترضت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على قرارين للمجلس البلدي.
وتضمن كتاب الوزيرة المرسل للمجلس البلدي
نحيطكم علما أننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 13/2024د2 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد في 19/2/2024، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية:
1 ـ القرار رقم «م ب/ش5/161/13/2024د2» بشأن الموافقة على إزالة المواقف الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبدالملك وتعديل قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ل ف1/13/02/2023د2» المتخذ في 8 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 26/6/2023م وابقاء مواقف السيارات المقترحة مقابل شارع عوض راشد الشنفا بمنطقة الفردوس قطعة 6.
لمخالفة القرار لنص المادة 36 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 على التالي «لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس ان أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص او الرئيس او ثلثي اعضاء المجلس شريطة ان تكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع».
يضاف الى ذلك ان المصلحة العامة تقتضي وجود مواقف السيارات الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبدالملك، حيث إن وجود تلك المواقف سيخدم المنطقة وسيخفف من الازدحام المروري والوقوف العشوائي لمرتادي المدرسة وسيعمل على تنظيم الحركة المرورية، كما أن تلك المواقف غير ملاصقة للقسائم السكنية لمقدمي الشكوى حسبما ورد في دراسة الجهاز التنفيذي، حيث إن هناك شارعا بعرض 36م وبه جزيرة وسطية وهو شارع الفردوس يفصل بين القسائم السكنية ومواقف السيارات المخصصة للمدرسة، وذلك وفق ما ورد في الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بشأن الموضوع.
2 ـ القرار رقم «م ب/ل ح6/175/13/2024د2» بشأن الموافقة على طلب وزارة المالية اعادة تخصيص الموقع المقرر بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ف20/270/10/99» المؤرخ في 31/5/1999 بمساحة 750م2 بأبعاد 25م×30م بمنطقة السالمية لصالح وزارة المالية بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.
إن طلب وزارة المالية بإعادة تخصيص الموقع الصادر بشأنه القرار رقم «م ب/ف20/270/10/99» المتخذ في 31/5/1999 بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة يخالف السبب الرئيسي الذي تم بموجبه تخصيص الموقع بصفة مؤقتة.

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