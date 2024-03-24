المشعان إلغاء قرار قبول التبرعات لتمويل أنشطة البلدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
ألغت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرار قبول التبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص في تمويل أنشطة البلدية.
وكان القرار الذي تم إلغاؤه عام 2019 ينص على أن يكون للبلدية قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص غير المشروطة في تمويل أنشطة البلدية، شريطة صدور قرار من المجلس البلدي.
من جانب آخر، أصدرت المشعان قرارا بتنظيم وتحديد مواعيد النقل ووقف طلبات النقل والندب لبعض الوحدات الادارية، حيث ينص على اتمام اجراءات قرارات النقل والندب لكل موظفي البلدية سواء داخل القطاع الواحد او بين القطاعات على أن يكون اصدار القرارات وفق المواعيد المحددة لها في الفترات الزمنية من الاول من ابريل حتى الاول من اكتوبر من كل عام، وانه لا يجوز للموظف حديث التعيين تقديم طلب النقل او نقله الا بعد مرور سنتين من تاريخ المباشرة مع وقف طلبات النقل والندب الى ادارة شؤون الجنائز على ان يستثنى من مواعيد النقل السكن في احدى المناطق التالية (صباح الأحمد، الخيران، الوفرة) ويثبت ذلك بالعنوان في البطاقة المدنية فقط مع عدم جواز النقل والندب لمركز عمل آخر خارج المناطق المشار اليها لمدة ثلاث سنوات شرط مراعاة توافق التخصص مع مركز العمل المنقول اليه مع التأكيد على عدم جواز تسكين غير الحالات المستثناة بتلك المناطق.
من جانب آخر، اعترضت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على قرارين للمجلس البلدي.
وتضمن كتاب الوزيرة المرسل للمجلس البلدي
نحيطكم علما أننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 13/2024د2 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد في 19/2/2024، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية:
1 ـ القرار رقم «م ب/ش5/161/13/2024د2» بشأن الموافقة على إزالة المواقف الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبدالملك وتعديل قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ل ف1/13/02/2023د2» المتخذ في 8 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 26/6/2023م وابقاء مواقف السيارات المقترحة مقابل شارع عوض راشد الشنفا بمنطقة الفردوس قطعة 6.
لمخالفة القرار لنص المادة 36 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 على التالي «لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس ان أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص او الرئيس او ثلثي اعضاء المجلس شريطة ان تكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع».
يضاف الى ذلك ان المصلحة العامة تقتضي وجود مواقف السيارات الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبدالملك، حيث إن وجود تلك المواقف سيخدم المنطقة وسيخفف من الازدحام المروري والوقوف العشوائي لمرتادي المدرسة وسيعمل على تنظيم الحركة المرورية، كما أن تلك المواقف غير ملاصقة للقسائم السكنية لمقدمي الشكوى حسبما ورد في دراسة الجهاز التنفيذي، حيث إن هناك شارعا بعرض 36م وبه جزيرة وسطية وهو شارع الفردوس يفصل بين القسائم السكنية ومواقف السيارات المخصصة للمدرسة، وذلك وفق ما ورد في الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بشأن الموضوع.
2 ـ القرار رقم «م ب/ل ح6/175/13/2024د2» بشأن الموافقة على طلب وزارة المالية اعادة تخصيص الموقع المقرر بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ف20/270/10/99» المؤرخ في 31/5/1999 بمساحة 750م2 بأبعاد 25م×30م بمنطقة السالمية لصالح وزارة المالية بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.
إن طلب وزارة المالية بإعادة تخصيص الموقع الصادر بشأنه القرار رقم «م ب/ف20/270/10/99» المتخذ في 31/5/1999 بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة يخالف السبب الرئيسي الذي تم بموجبه تخصيص الموقع بصفة مؤقتة.
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