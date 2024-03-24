18 مليون دينار مكافآت متأخرة في التربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
باشرت وزارة التربية تحويل المكافآت المالية المتأخرة لمستحقيها إلى البنك المركزي تمهيدا لإيداعها في حساباتهم.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف متروك المطيري لـ «الأنباء» إن إجمالي المبلغ المستحق للمكافآت يصل إلى 18 مليون دينار تشمل المعلمين والإداريين العاملين بتصحيح الاختبارات والمطابع السرية ومكافآت تعليم الكبار وكذلك العاملين بالكنترول (العلمي والأدبي) من أعضاء هيئة تعليمية وإدارية وإشرافية وقيادية، مشيرا إلى أن موافقة وزارة المالية وصلت يوم الإثنين الماضي.
وأضاف المطيري ان العاملين في القطاعين الإداري والمالي كثفوا جهدهم خلال الأيام الماضية من خلال مراجعة الاستمارات وعرضها على جهاز الرقابة المالية لاعتمادها ومن ثم تحويلها لحسابات المستفيدين.
وأوضح انه بالتنسيق مع البنك المركزي سيتم الانتهاء من إيداع جميع المبالغ في حسابات المستحقين اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم البدء بها على دفعات.
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