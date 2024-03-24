18 مليون دينار مكافآت متأخرة في التربية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليباشرت وزارة التربية تحويل المكافآت المالية المتأخرة لمستحقيها إلى البنك المركزي تمهيدا لإيداعها في حساباتهم.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف متروك المطيري لـ «الأنباء» إن إجمالي المبلغ المستحق للمكافآت يصل إلى 18 مليون دينار تشمل المعلمين والإداريين العاملين بتصحيح الاختبارات والمطابع السرية ومكافآت تعليم الكبار وكذلك العاملين بالكنترول (العلمي والأدبي) من أعضاء هيئة تعليمية وإدارية وإشرافية وقيادية، مشيرا إلى أن موافقة وزارة المالية وصلت يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المطيري ان العاملين في القطاعين الإداري والمالي كثفوا جهدهم خلال الأيام الماضية من خلال مراجعة الاستمارات وعرضها على جهاز الرقابة المالية لاعتمادها ومن ثم تحويلها لحسابات المستفيدين.

وأوضح انه بالتنسيق مع البنك المركزي سيتم الانتهاء من إيداع جميع المبالغ في حسابات المستحقين اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم البدء بها على دفعات.