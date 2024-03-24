وفاة لاعب كمال أجسام مصري بعد إصابته بنوبة قلبية حادة

توفي لاعب كمال الأجسام المصري، أيمن مجدي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة مساء السبت.

ونقل مجدي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة.

وأضاف: "ما إن تحسنت حالته الصحية؛ حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس".

وأوضح الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.

وحسب روايات أهالي المنطقة فإن اللاعب أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام المصرية أن الأزمة القلبية حدثت نتيجة جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.

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