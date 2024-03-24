رالي المجر..متسابق فقد السيطرة على سيارته فقتل 4 أشخاص واصطدم بالجمهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في المجر وأصيب عدد آخر عندما فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين، وفق ما أعلنت السلطات.
وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي إستيرغوم نييرغيش شمال المجر، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.
وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.
وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية الى مكان الحادث.
وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابساته.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24032024000110011019ID1108015755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.