رالي المجر..متسابق فقد السيطرة على سيارته فقتل 4 أشخاص واصطدم بالجمهور

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في المجر وأصيب عدد آخر عندما فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي إستيرغوم نييرغيش شمال المجر، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية الى مكان الحادث.

وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابساته.

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