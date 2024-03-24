Sunday, 24 March 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رالي المجر..متسابق فقد السيطرة على سيارته فقتل 4 أشخاص واصطدم بالجمهور

3/24/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في المجر وأصيب عدد آخر عندما فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي إستيرغوم نييرغيش شمال المجر، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية الى مكان الحادث.

وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابساته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108015755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث