إسناد يتوج بلقب بطولة خالد بن طناف لكرة القدم

توج فريق إسناد بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة خالد بن طناف المنهالي لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الزعيم 5-4 بركلات الترجيح، ليسجل اسمه ضمن المتوجين باللقب. واختتمت البطولة التي أقيمت بمشاركة 16 فريقاً، مساء أول من أمس، بملاعب نادي بني ياس بمنطقة الشامخة بالعاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز إسناد باللقب بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، ونجح في خطف الكأس بركلات الترجيح بعد مباراة قوية ومثيرة، إذ نجح فريق إسناد في حسم اللقب عن جدارة واستحقاق على حساب حامل لقب النسخة الأخيرة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق الشهامة على فريق الاتحاد الرياضي بثلاثية نظيفة ليخطف المركز الثالث في البطولة.

وشهد اليوم الختامي للنسخة الخامسة تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية، حيث أقيم نهائي شد الحبل بين فريقي الوحوش من الإمارات وأبو النار من عمان، وانتهى بفوز الوحوش بشوطين مقابل شوط واحد للفريق العماني، ليتوج الفريق الإماراتي بلقب البطولة التي شهدت منافسة كبيرة وسط مشاركة عدد كبير من الفرق.





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