فريق دائرة الثقافة بطل مهرجان كلباء الرمضاني لكرة القدم

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء، فريق دائرة الثقافة ببطولة كرة القدم في ختام مهرجان كلباء الرمضاني، الذي نظمه نادي اتحاد كلباء وتحت شعار «رياضة وثقافة ومجتمع»، ونال البطل الكأس والميداليات الذهبية و30 ألف درهم. حضر الختام راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس اتحاد كلباء، وأعضاء مجلس الإدارة والرعاة والشركاء، كما تم تكريم الفائزين الأوائل في الألعاب الفردية، وتكريم أحد مؤسسي الرياضة في كلباء حارب سعيد جمعة الصواية.

وفي الجوائز الفردية، نال عبدالله سعيد جائزة أفضل إداري من فريق بلدية كلباء، وخالد الشحي جائزة أفضل مدرب من فريق دائرة الثقافة، واللاعب عادل حسن من الفريق ذاته جائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصل الناشئ علي أحمد بن حيدر على جائزة لاعب المستقبل، وتوج طلال درويش هدافاً للبطولة، بينما حصل لاعب فريق دائرة الثقافة البرازيلي بسارا على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وثمن راشد الكندي، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في إنجاح المهرجان، موجهاً إلى ضرورة تنظيم الحدث سنوياً بعد النجاح الكبير الذي صادف تنظيم النسخة الأولى من المهرجان، ومشيداً بدور الرعاة والشركاء. وأضاف إن المهرجان أبرز الدور المحوري للنادي ومسؤوليته تجاه مجتمع مدينة كلباء.

وأشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، باللجان الفنية والإدارية والمنظمة، مثمناً دورها في إنجاح المهرجان، كما قدم شكره للجنة التحكيم في المهرجان الذي حقق مردوده المنشود، مبيناً أن المهرجان كشف عن مواهب جديدة ستفيد نادي اتحاد كلباء مستقبلاً.

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