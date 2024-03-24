انطلاق منافسات «رمضانية براعم الكرة» في دبا الحصن

انطلقت في نادي دبا الحصن منافسات النسخة الثانية من البطولة الرمضانية لكرة القدم لفئتي الأشبال والبراعم، التي ينظمها النادي ضمن فعالياته للشهر الفضيل على ملاعبه.

شهدت الملاعب مساء أول من أمس، انطلاقة رائعة، بمشاركة 15 فريقاً، حيث شاركت 10 فرق لفئة البراعم، و5 فرق لفئة الأشبال. ومن المقرر أن تستمر المنافسات حتى الخميس المقبل، تم افتتاح البطولة بطريقة مميزة، باسم النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقت الفعالية استحساناً كبيراً من الحضور الغفير.

كما ألقى محمد عبد الله راشد الطربان الحمودي نائب رئيس مجلس الإدارة، كلمة شدد فيها على أهمية هذه المبادرة المجتمعية الرائعة، التي تسعى لتعزيز الروح الرياضية والتلاحم بين اللاعبين، مؤكداً على أهمية إقامة البطولات والفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان. وبعد الافتتاح، بدأت عروض الفرق المشاركة بإقامة 6 مباريات، منها مباراتان لفئة الأشبال، وأربع مباريات لفئة البراعم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز