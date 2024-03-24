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تألق«عنيدة» و«الشارد» و«الرباعة» في «ختامي المرموم»

3/24/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل قطار مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» إلى محطة سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل عبر 16 شوطاً، أقيمت لمسافة 8 كلم، مشاركة أكثر من 720 مطية، خصصت الأشواط الستة الأولى للهجن لفئة الإنتاج.

وكسبت«عنيدة» بشعار أحمد سلطان الحلامي، قمة التحدي الرئيس للحول المحليات للإنتاج في 12:35:4 دقيقة، وتصدرت «الرباعة» لعيد ساري المزروعي ثاني أشواط الإنتاج، للحول المهجنات في 12:25:1 دقيقة.

وحلّقت«الشارد» لمطر سهيل اليبهوني بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج في 12:47:3 دقيقة، فيما اقتنص «وشام» لعبدالله الطير العامري صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات للإنتاج في 12:43:8 دقيقة.

12 شوطاً

وتتواصل المنافسات اليوم على ميدان المرموم في الجولة قبل الأخيرة لهجن أبناء القبائل على مدار 12 شوطاً، وينال كل من الفائزين بالشوطين الأول والثاني 400 ألف درهم، بينما يحصل كل من الفائزين بالشوطين الثالث والرابع على 300 ألف درهم، فيما يحصل كل من الفائزين بالشوطين الخامس والسادس على 200 ألف درهم، بينما يحصل أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الستة المتبقية على 180 ألف درهم.

وأعرب محمد المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، عن تقديره للدعم الهائل الذي تحظى به سباقات الهجن والرياضات التراثية
كافة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بالدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لهذه التظاهرة التي تشكل ركناً مهماً من التقاليد والهوية الوطنية.

وأشاد المنصوري بأهداف المهرجان التي تعزز التلاقي والتآلف بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن الجولة الأولى لسن الصغار شهدت إقبالاً كبيراً وتوّجت بتسعيرات مغرية من مؤسسة هجن العاصفة، وكان لها الأثر الطيب في نفوس أصحاب الهجن.

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