مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية ينطلق في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل



تنطلق الدورة الثالثة من "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل، ليقدم برنامجاً مليئاً بالفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الرياضات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان أكبر احتفالية بالألعاب والرياضات الرقمية، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي، حيث تحتفي بثقافة الألعاب والرياضات الرقمية وتقدم تجارب ألعاب وبطولات متميزة عديدة، وتتيح للجمهور استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً، بالإضافة إلى لقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية المتنوعة وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

(معرض" GameExpo")

ويشهد المهرجان عودة فعاليات معرض" GameExpo" وهو أحد أبرز فعاليات المهرجان، ويُقام في الفترة من 3 حتى 5 مايو في مركز دبي التجاري العالمي بقاعتي زعبيل 5 و6، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بلعب أحدث الألعاب مع الأصدقاء ومشاهدة البطولات المشوقة مباشرةً، وكذلك الحصول على معدّات ألعاب جديدة، والتفاعل مع نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين، وتتوفر تذاكر دخول المعرض حالياً مع خصم 25 % على الحجز المبكر.

كما يمكن للجمهور أيضاً الاستمتاع بعرض لثقافة موسيقى البوب في الألعاب، وذلك بمنطقة The Narrows، حيث سيقدم مجموعة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة أحدث أعمالهم عبر مجموعة من الوسائط، ويتطلعون لمعرفة ترشيحات الضيوف، وكذلك التواصل مع الفنانين الآخرين والجمهور.

ويقدم المعرض تجربة لا تنسى للجميع، حيث يمكن للعائلات المشاركة في منافسات الألعاب في منطقة العائلات الجديدة، فيما تضم منطقة Electric Avenue مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات الذين يعرضون أحدث المعدّات، ومنطقة الألعاب التي سيتم فيها الكشف عن أحدث الإصدارات.

ويشمل جدول الفعاليات الخاص بالمعرض أيضاً أنشطة متنوعة مثل بطولة دبي للأزياء التنكرية، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وتحديات Minecraft العائلية، التي يمكن لضيوف المعرض المشاركة فيها على مدار ثلاثة أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من 21.75 درهم لتذكرة الدخول ليوم واحد، أو يمكن للزوار الحجز للحضور لمدة ثلاثة أيام كاملة مع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بأسعار تبدأ من 44.25 درهم لفترة محدودة؛ كما يمكن للعائلات المكونة من شخصين بالغين وطفلين الاستفادة من عرض الحجز المبكر والحصول على تذكرة يومية بأسعار تبدأ من 89.25 درهم أو تذكرة دخول لمدة ثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 224.24 درهم.

وتتوفر تذكرة دخول كبار الشخصيات ليوم واحد يومي السبت والأحد بأسعار تبدأ من 269.25 درهم وتشمل الدخول إلى فعالية Play Beyond ولقاء المؤثرين في مجال الألعاب والدخول إلى VOX Premium Row، وأولوية الجلوس، وقسيمة مأكولات ومشروبات بقيمة 100 درهم. يمكن الحصول على تذاكر الدخول من خلال الرابط.

(قمة GameExpo)

كما يشهد المهرجان أيضا عودة قمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects يومي 1 و2 مايو في مركز دبي التجاري العالمي لتجمع أكثر من 1800 من خبراء الصناعة والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الناشرين والمطورين ومزودي الخدمات والمستثمرين الذين يشاركون خبراتهم ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات والندوات المليئة بالأفكار. وتتضمن القمة التي تُقام في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي ويمكن دخولها عن طريق شراء التذاكر، برنامجاً مليئاً بالأنشطة بما في ذلك Publisher Speedmatch وInvestor Connector و Big Indie Pitch، مما يساعد محترفي الصناعة على التواصل مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والخبرات.

(بطولة دبي للأزياء التنكرية)

وضمن فعاليات المهرجان، تتيح بطولة دبي للأزياء التنكرية للمبدعين من الجمهور، فرصة عرض تصاميمهم الخاصة بأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة، كما يمكن المشاركة في عرض أزياء يوم 3 مايو، والذي يمنح كل منهم ثلاث ثوانٍ فقط لعرض إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم، وسيتنافس المشاركون يوم 4 مايو للحصول على لقب بطولة دبي للأزياء التنكرية، وسيتم تتويج الفائزين في ثلاث فئات هي الأطفال، والحرف، والأداء.

(منافسات Play Beyond)

كما يمكن لعشاق الألعاب مشاهدة لاعبيهم المفضلين وهم يتنافسون وجهاً لوجه يومي 4 و5 مايو ضمن منافسات Play Beyond في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يتنافس فريقان يضم كل منهما أربعة من نجوم الألعاب في عرض مباشر لأفضل مواهب الألعاب، ويمكن للجمهور من حاملي تذاكر كبار الشخصيات لقاء نجوم الألعاب المفضلين لديهم والمشاركين في المنافسات.

(بطولات رمضانية)

ويشارك 6000 لاعب طوال شهر رمضان المبارك في دوري GameCentric الرمضاني، الذي يضم منافسات مميزة تُقام عبر الإنترنت مع جوائز تصل إلى 20000 درهم، وسيواجه المشاركون زملاءهم الموهوبين في مجال الألعاب، وكذلك أبرز المؤثرين في هذه البطولة المميزة التي تُقام جولاتها النهائية مباشرةً عبر الإنترنت.

كما يمكن لمحبي الألعاب التنافس في لعبة League of Legends من 11 حتى 14 أبريل مع إجمالي جوائز بقيمة 6000 درهم، وللتسجيل، يرجى زيارة GameCentric.

ويمكن للاعبين المشاركة في بطولة PC Cafe Master Cup 2024، حيث تستضيف ثمانية من مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة منافسات ممتعة بإجمالي جوائز تبلغ 15000 درهم.

وسيتنافس رواد مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة في تصفيات 5v5 Valorant التي تُقام للمرة الأولى على الإطلاق. وستمثل الفرق المتأهلة مقهى الألعاب الخاص بها في المنافسة النهائية للحصول على لقب أفضل مقهى لألعاب الحاسوب في دبي.

(فعاليات تعليمية)

ويقدم المهرجان للطلاب فرصة اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة «Microsoft MakeCode» وتحدي «Minecraft» التعليمي، والذي سيتم إذاعة الجولة النهائية منه على الهواء مباشرةً يوم 1 مايو المقبل.

وستساعد الجلسات الحوارية التي تقام في المدارس والجامعات بمشاركة خبراء الصناعة، اللاعبين الشباب الطموحين على تعزيز مهاراتهم والحصول على المزيد من الأفكار والتصورات حول صناعة الألعاب والرياضات الرقمية، في ما توفر البطولات داخل المدارس للطلاب فرصة رائعة للمشاركة في الألعاب الشهيرة مثل Rocket League وFortnite، كما أنه بإمكان طلاب الجامعات المشاركة والتنافس في لعبتي EAFC 24 وValorant، ويمكن لطلاب الجامعة التسجيل للمشاركة في المنافسات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني gamecentric/def24.

وسيمنح "يوم اللاعبين" في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الطلاب والمعلمين فرصة إظهار قدراتهم الإبداعية من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم في المدرسة، وذلك يوم 26 أبريل.

وستوفر الأيام المدرسية المخصصة للطلاب تجربة مباشرة في معرض GameExpo يومي 1 و2 مايو، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب وغيرها، ويتم تقديم البرنامج التعليمي الخاص بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية مجاناً للمدارس والجامعات المشاركة.

وتستضيف الجامعة الأمريكية في دبي "يوم جوجل للألعاب" في 25 أبريل، والذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع قادة القطاع الحكومي والصناعة وشركة جوجل لتقديم جلسة تعليمية مجانية مدتها نصف يوم للطلاب.

ويمكن للطلاب متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للحصول على رابط التسجيل المجاني الذي سيكون متاحاً بعد عيد الفطر.

ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على آخر المستجدات حول تذاكر الدخول إلى مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز