في فيديو صادم.. مدرب منتخب الجزائر يصفع لاعبيه خلال مباراة دولية!



أثار مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، جدلا واسعا في الجزائر بعدما قام بصفع مجموعة من لاعبيه خلال المباراة الودية التي جمعت "الخضر" وتونس أمس السبت.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمناوشات حدثت بين لاعبي منتخب الجزائر ونظرائهم في تونس، قبل أن يتدخل المدرب الجزائري لفض الاشتباك حيث قام بصفع عدد من لاعبيه لتهدئتهم وحثهم على العودة إلى الملعب لمواصلة اللعب، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الوقت الذي "استحسن" فيه عدد من المتابعين خطوة المدرب الجزائري، واعتبروا أن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا، شجب واستنكر البعض الآخر تصرف المدرب الجزائري، واعتبروا سلوكه غير مقبول وغير احترافي في بيئة الرياضة، وينبغي أن يكون المدرب قدوة ومثالا للاعبيه، ويجب أن يتمتع بالاحترام والتعامل اللائق مع اللاعبين.

وذهب البعض الآخر ليطالب بإقالة المدرب الجزائري، حيث كتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "على الفاف (الاتحاد الجزائري لكرة القدم) إنهاء مهام هذا المدرب. المدرب الذي يتحكم في لاعبيه بالضرب في 2024 ليس بالمدرب المربي".

ومن جانبه، نشر المعلق الجزائري في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، على حسابه في موقع "فيسبوك"، فيديو للمدرب مانع وهو يصفع لاعبيه وعلق قائلا: "صور صادمة ومؤسسة صنعها اليوم مدرب المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة السيد ياسين مانع وهو يصفع لاعبيه.. رجال محترفين في نوادي محلية وأوروبية لا يمكن لأي مدرب ضرب لاعبيه مهما كانت الأسباب".

وتابع دراجي: "لكن أن تتصوروا رد فعل أولياء اللاعبين وهم يشاهدون هذا التصرف !".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز تونس على الجزائر بنتيجة 3-2.

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