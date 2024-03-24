منتخبنا الوطني يغادر إلى السعودية غدا استعدادا لمواجهة نظيره اليمني

تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، فجر غد الإثنين، إلى مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، الثلاثاء المقبل على استاد الأمير سعود بن جلوي.

وكان منتخبنا بدأ تحضيراته لمواجهة الإياب منذ اليوم التالي لمواجهة الذهاب التي حقق فيها الفوز 2-1 أحرزهما علي صالح وسلطان عادل.

وسيجري منتخبنا مرانه الأساسي، غداً الاثنين، على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب باولو بينتو وأحد اللاعبين.

وتضم بعثة منتخبنا 26 لاعباً هم : خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فائز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وسلطان عادل، وكايو كانيدو، وزايد العامري.

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