ظرف طارئ يُجبر قائد منتخب مصر على مغادرة معسكر الفراعنة والسفر إلى السعودية

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، على سفر أحمد حجازي، قائد منتخب (الفراعنة) للسعودية مساء اليوم الأحد.

وجاء سفر حجازي بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في المملكة العربية السعودية، وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن حسام حسن اتفق مع حجازي أنه في حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية، سوف ينضم مرة أخرى لمعسكر المنتخب مساء غد الاثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الكرواتي بعد غد الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم.

وكان المنتخب المصري صعد لنهائي المسابقة، عقب فوزه 1 / صفر على المنتخب النيوزيلندي في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة، في الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، الذي تولى مسؤوليته خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

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