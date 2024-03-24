نطق الشهادة وتوفى صائماً.. كشف سبب وفاة لاعب كمال الأجسام المصري



أزمة قلبية مفاجئة أصابت لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي ونُقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه حتى سيطرت حالة من الحزن على أهله وأصدقائه الذين باتوا يتسائلون عن سبب وفاة أيمن مجدي.

وبحسب تصريحات تلفزونية لوالد لاعب كمال الأجسام المصري

فقد تحدث عن سبب وفاة أيمن مجدي الذي أصيب منذ نحو ثلاثة أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة في القولون والمعدة، وما إن تحسنت حالته الصحية؛ حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويقول الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق تعليقًا على سبب وفاة أيمن مجدي، إنّه مع كمال الأجسام قد يكون هناك نقص في الأعمار وأزمات القلب والموت المفاجيء بسبب المنشطات والمكملات والهرمونات والأدوية المدرة للبول، فبعض التقارير تتحدث عن حقنة من المنشطات تسببت في الأزمة القلبية والموت المفاجيء، والثابت علميًا أنّ الإفراط في الكورتيزون والهرمونات يمكن أن يؤدي إلى تلف في القلب وشرايينه وتنتهي بسكتة قلبية: «تجنبوا الهرمونات والمكملات واتقوا شر الهوس ببناء الجسم، وإياكم عشوائية المكملات وفوضى الفيتامينات وجنون المنشطات وسعار الهرمونات».

وأضاف استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق عبر صفحته على «فيسبوك»: «الحموضة التي تشخص بارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة وخاصة لو بتزيد مع المجهود والانفعالات لازم نعتبرها ذبحة صدرية إلى أن يتثبت العكس، ولازم نعمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية في حالات كتيرة بتكون المشكلة في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة».

وكشف الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.

وحسب روايات أهالي المنطقة فإن اللاعب أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام المصرية أن الأزمة القلبية حدثت نتيجة جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.

وكان الاتحاد المصري لكمال الأجسام، نعى اللاعب أيمن مجدي عبر صفحته الرسمية قائلًا: «يتقدم الاتحاد المصري للياقة البدنية وكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي بخالص العزاء إلى أسرة البطل الخلوق أيمن مجدي والذى صعدت روحه الطاهرة وهو صائم إلى بارئها داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».

اقرأ أيضاً:

وفاة لاعب كمال أجسام مصري بعد إصابته بنوبة قلبية حادة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز