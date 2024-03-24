ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات الروسية إلى 137 شخصاً



قالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم الأحد إن السلطات رفعت عدد القتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي يوم الجمعة في قاعة حفلات بالقرب من موسكو إلى 137 قتيلا، منهم ثلاثة أطفال.

وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم الجمعة، لكن هناك مؤشرات على أن روسيا تتعقب صلة أوكرانية على الرغم من نفي مسؤولين أوكرانيين بشكل قاطع أي صلة لكييف بالهجوم.

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