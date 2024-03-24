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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يربح نحو ملياري جنيه

3/24/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا لدى إغلاقها اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 1.941 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 22.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى مستوى 29060.02 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس70/ بنسبة 1.22 فيالمائة ليصل إلى مستوى 6676.65 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.92 في المائة ليصل إلى مستوى 9498.48 نقطة.

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