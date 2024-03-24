وفاة الفنان المصري محمد قشطة

غيب الموت الفنان المصري محمد قشطة يوم السبت، بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، استدعت دخوله إلى المستشفى واحتجازه بها حتى الإعلان عن وفاته.

وشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مدينة بنها يوم السبت، وتتلقى أسرته العزاء مساء الأحد أمام منزله بالقاهرة، في حضور ممثلي نقابة الممثلين .

شارك الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية في أكثر من 200 عمل فني، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية إلى جوار عدد كبير من نجوم الفن، رغم أنه التحق بالوسط الفني وهو في سن كبير.

لكن مشاركته الأخيرة جاءت قبل 4 سنوات، حينما شارك في مسلسل "قوت القلوب"، مع المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة ماجدة زكي، لكنه ابتعد بعدها بسبب متاعب صحية تعرض لها.

كما شارك الراحل مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمود عبد العزيز ويسرا ومحمد هنيدي وتامر حسني ونور الشريف، ومن بين الأعمال التي قدمها "محمود المصري" و"عائلة الحاج متولي"، و"حديث الصباح والمساء".

وعانى قشطة في السنوات الأخيرة من جلطة في المخ، تبعها عدد من الأزمات الصحية التي تسببت في ابتعاده عن الأعمال الفنية، وظل يصارع المرض حتى أعلن عن وفاته في النهاية.