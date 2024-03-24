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أول هجوم مميت منذ 20 عاماً في كاليفورنيا.. أسد يقتل شاباً ويصيب شقيقه

3/24/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت السلطات الأمريكية إن أسدا جبليا قتل شابا يبلغ من العمر 21 عاما وأصاب شقيقه الأصغر بجروح خطيرة في مقاطعة إلدورادو شمال غربي سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس السبت.

والحادث الذي وقع في منطقة غابات نائية بالقرب من جورج تاون هو أول هجوم يودي فيه أسد جبلي بحياة إنسان في كاليفورنيا منذ نحو 20 عاما، وفقا لإحصاءات إدارة الأسماك والحياة البرية بالولاية.

وكان الشقيقان الشابان خارج المنزل للبحث عن قرون غزلان عندما هاجمهما الأسد.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلدورادو في بيان صحفي إن الشقيق الأصغر، الذي أبلغ خدمات الطوارئ، أصيب بجروح بالغة في وجهه وانفصل عن شقيقه في الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية أنه نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ومع بدء قوة الشرطة في البحث عن الأخ الأكبر، رصدت أسدا جبليا جالس بالقرب من أحد الأشخاص على الأرض. وذكر البيان أن رجال الشرطة أطلقوا النار لإخافة الحيوان حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة، لكنهم وجدوا الشاب البالغ من العمر 21 عاما قد توفى بالفعل.

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية إن موظفيها عثروا في وقت لاحق على الأسد الجبلي وقتلوه بطريقة رحيمة بالقرب من مكان الهجوم. وأُرسلت جيفة الأسد إلى مختبر الطب الشرعي للحصول على الحمض النووي ومعلومات أخرى عن الحيوان.

وفي الشهر الماضي، هاجم أسد أمريكي مجموعة من راكبي الدراجات في أثناء قيامهم برحلة في ولاية واشنطن. ونُقلت امرأة مصابة بجروح لا تهدد حياتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

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