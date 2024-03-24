منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي



زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم..معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - بحضور سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان - التهاني وأطيب الأمنيات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك..داعين الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأقام معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حضرها كلٌّ من..معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام والشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ منصور بن محمد بن بطي آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة.

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