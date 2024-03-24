الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في خان يونس



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق عملية عسكرية جديدة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من العملية المتجددة هو "مواصلة تفكيك البنية التحتية الإرهابية، والقضاء على العناصر الإرهابية في المنطقة".

وبدأ الهجوم العسكري بشن إسرائيل لغارات جوية على نحو 40 هدفا، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنها تشمل "مجمعات عسكرية، وأنفاق تحت الأرض، وبنية تحتية إرهابية إضافية".

من ناحية أخرى، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الأحد، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس، وسط قصف عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف.

وقالت الجمعية، في منشور أوردته اليوم على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "آليات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه"، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.



