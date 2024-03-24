محمد بن راشد يكرّم غداً الفائزين بجوائز دبي للتميز الحكومي 2024

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، غداً (الاثنين) الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 والجهات الحكومية المتميزة التي عززت ريادة دبي ونموذجها العالمي للتميّز بترسيخ مبادئه ومعاييره في مختلف خدماتها وعملياتها وأثرها المجتمعي المستدام، وذلك في الفعالية التي تقام غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي إعلان جوائز البرنامج بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة في دورة عام 2024 من البرنامج.