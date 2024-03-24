مقتل مسعفين في غارات إسرائيلية على خان يونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه شن عملية عسكرية جديدة في خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث قالت هيئة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية حاصرت مستشفيين وسط قصف عنيف.
وقد سبق الهجوم غارات جوية إسرائيلية على حوالي 40 موقعا، قال الجيش الإسرائيلي إنها شملت "مجمعات عسكرية وأنفاقا تحت الأرض وبنية تحتية إضافية".
وفي مستشفى الأمل، أصيب مسعف بجروح قاتلة نتيجة أعيرة نارية ، وأصيب آخر بطلق ناري في الرأس، بحسب ما ذكرته جمعية الهلال الأحمر.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن 32226 فلسطينيا استشهدوا حتى الآن وأصيب أكثر من 74500 آخرين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بداية الحرب في
7
أكتوبر.
وقال الجيش الإسرائيلي بشكل منفصل إن أحد جنوده قُتل خلال عملية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أكبر منشأة طبية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل عمليات عسكرية إسرائيلية متجددة منذ الأسبوع الماضي.
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