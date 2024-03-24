مقتل مسعفين في غارات إسرائيلية على خان يونس



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه شن عملية عسكرية جديدة في خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث قالت هيئة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية حاصرت مستشفيين وسط قصف عنيف.

وقد سبق الهجوم غارات جوية إسرائيلية على حوالي 40 موقعا، قال الجيش الإسرائيلي إنها شملت "مجمعات عسكرية وأنفاقا تحت الأرض وبنية تحتية إضافية".

وفي مستشفى الأمل، أصيب مسعف بجروح قاتلة نتيجة أعيرة نارية ، وأصيب آخر بطلق ناري في الرأس، بحسب ما ذكرته جمعية الهلال الأحمر.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 32226 فلسطينيا استشهدوا حتى الآن وأصيب أكثر من 74500 آخرين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بداية الحرب في

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أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي بشكل منفصل إن أحد جنوده قُتل خلال عملية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أكبر منشأة طبية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل عمليات عسكرية إسرائيلية متجددة منذ الأسبوع الماضي.