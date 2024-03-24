بوتين يضيء شمعة حداداً على أرواح ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامته في نوفو أوغاريفو حداداً على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، وذلك حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في "كروكوس" بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهداً بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

وهاجم 4 إرهابيين مدججين بالأسلحة، مساء الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول"، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم، عن مقتل 133 شخصاً وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.