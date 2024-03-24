محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين في قصر زعبيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم،
في قصر زعبيل، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى
حاكم أم القيوين.
وتبادل
سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.
كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمناسبة الشهر الفضيل.
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