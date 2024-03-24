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سلطنة عمان وإيران تدعوان المنظمات الدولية إلى التدخل لمنع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

3/24/2024 2:58:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 24 - 3 (كونا) -- دعت سلطنة عمان وإيران اليوم الأحد المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري للحيلولة دون وقوع المزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين دانا كذلك محاصرة قوات الاحتلال مستشفى (الشفاء) في غزة والأعمال الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها بحق المرضى والكادر الطبي.
ومن ناحية أخرى تناول الجانبان العلاقات المتنامية بين طهران ومسقط مؤكدين الإرادة الثنائية لاستمرار وتعزيز هذه العلاقات والتعاون الثنائي بينهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)

م و / ط م ا



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