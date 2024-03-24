سلطنة عمان وإيران تدعوان المنظمات الدولية إلى التدخل لمنع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 24 - 3 (كونا) -- دعت سلطنة عمان وإيران اليوم الأحد المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري للحيلولة دون وقوع المزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين دانا كذلك محاصرة قوات الاحتلال مستشفى (الشفاء) في غزة والأعمال الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها بحق المرضى والكادر الطبي.
ومن ناحية أخرى تناول الجانبان العلاقات المتنامية بين طهران ومسقط مؤكدين الإرادة الثنائية لاستمرار وتعزيز هذه العلاقات والتعاون الثنائي بينهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)
م و / ط م ا
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