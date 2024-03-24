العاهل الأردني: الأوضاع الكارثية بغزة تتطلب تحركا فوريا للحد من تفاقمها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 3 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله دعا أيضا في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة التوصل لإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء.
كما شدد الملك عبد الله على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف.
وبحسب البيان حذر الملك عبد الله الثاني من مغبة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. (النهاية)
ع م ن / ط م ا
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