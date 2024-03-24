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العاهل الأردني: الأوضاع الكارثية بغزة تتطلب تحركا فوريا للحد من تفاقمها

3/24/2024 2:58:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 3 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله دعا أيضا في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة التوصل لإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء.
كما شدد الملك عبد الله على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف.
وبحسب البيان حذر الملك عبد الله الثاني من مغبة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. (النهاية)

ع م ن / ط م ا



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