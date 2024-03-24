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الرئيس التركي: سنبدأ (مئوية تركيا) في إسطنبول يوم 31 مارس

3/24/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 24 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد بدء تنفيذ رؤية (مئوية تركيا) في مدينة إسطنبول بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس الجاري.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام حشد من أنصار (تحالف الجمهور) في إطار الحملة الانتخابية للمرشح مراد قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
ودعا أردوغان أنصار (تحالف الجمهور) المكون من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير إلى "العمل ليل نهار" من أجل جمع المزيد من الأصوات لمصلحة مرشح التحالف مراد قوروم.
وتابع "علينا جميعا أن نخلص إسطنبول من فترة الجمود التي استمرت 5 أعوام خلال فترة تولي المعارضة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لذا علينا طرق جميع الأبواب وكسب النفوس وإقناع الناخبين بالتصويت للمرشح الذي سيخدم المدينة".
وانتقد أردوغان الإدارة الحالية لبلدية إسطنبول وهي من حزب الشعب الجمهوري المعارض مبينا أنها "لم تتمكن من تقديم ما هو ملموس من خدمات لسكان المدينة".
وأشار في هذا السياق إلى الخدمات التي قدمتها لمدينة إسطنبول حكومات العدالة والتنمية برئاسته خلال السنوات ال21 الماضية.
يذكر أن (مئوية تركيا) رؤية أعلنها أردوغان أواخر عام 2022، تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.
وتدخل تركيا استحقاقا سياسيا جديدا متمثلا بالانتخابات المحلية في 31 مارس الجاري استكمالا لمرحلة طويلة من الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ العام الماضي وتتنافس فيها الأطراف السياسية لتحديد مستقبل البلاد ومستقبلها في الوقت نفسه خلال السنوات المقبلة. (النهاية)

ط ا / ح خ ج



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