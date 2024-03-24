الرئيس التركي: سنبدأ (مئوية تركيا) في إسطنبول يوم 31 مارس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 24 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد بدء تنفيذ رؤية (مئوية تركيا) في مدينة إسطنبول بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس الجاري.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام حشد من أنصار (تحالف الجمهور) في إطار الحملة الانتخابية للمرشح مراد قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
ودعا أردوغان أنصار (تحالف الجمهور) المكون من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير إلى "العمل ليل نهار" من أجل جمع المزيد من الأصوات لمصلحة مرشح التحالف مراد قوروم.
وتابع "علينا جميعا أن نخلص إسطنبول من فترة الجمود التي استمرت 5 أعوام خلال فترة تولي المعارضة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لذا علينا طرق جميع الأبواب وكسب النفوس وإقناع الناخبين بالتصويت للمرشح الذي سيخدم المدينة".
وانتقد أردوغان الإدارة الحالية لبلدية إسطنبول وهي من حزب الشعب الجمهوري المعارض مبينا أنها "لم تتمكن من تقديم ما هو ملموس من خدمات لسكان المدينة".
وأشار في هذا السياق إلى الخدمات التي قدمتها لمدينة إسطنبول حكومات العدالة والتنمية برئاسته خلال السنوات ال21 الماضية.
يذكر أن (مئوية تركيا) رؤية أعلنها أردوغان أواخر عام 2022، تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.
وتدخل تركيا استحقاقا سياسيا جديدا متمثلا بالانتخابات المحلية في 31 مارس الجاري استكمالا لمرحلة طويلة من الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ العام الماضي وتتنافس فيها الأطراف السياسية لتحديد مستقبل البلاد ومستقبلها في الوقت نفسه خلال السنوات المقبلة. (النهاية)
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