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امين الأمم المتحدة يدعو إلى ايقاف فوري لإطلاق النار في غزة

3/24/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 3 (كونا) -- دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى ايقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على اساس انساني مؤكدا أن استمرار تدهور الاوضاع في القطاع يؤثر على العالم بأكمله.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثات بينهما في القاهرة إنه "قد حان الوقت الآن لإيقاف إطلاق النار فورا على أساس إنساني" مضيفا أن "الكارثة التي تشهدها غزة تتحدى القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية".
ودعا إلى إطلاق سراح الاسرى فورا ومن دون شروط مؤكدا أنه يجب إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاط قطرات من المساعدات.
وأضاف "نحتاج إلى إحراز تقدم في انفاذ المساعدات الانسانية لأهالي غزة" مشدد على أن الطريق البري هو الوحيد والفعال لنقل المساعدات.
وردا على سؤال حول عدم استطاعة المنسقة الاممية للشؤون الانسانية وإعادة الاعمار بالاضطلاع بدورها أقر غوتيريش بوجود انقسامات جيوسياسية وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الامن لا تحترم.
وفيما يتعلق باتهام الكيان الاسرائيلي المحتل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بدعم حركة (حماس) اوضح غوتيريش ان "هذا النوع من الاتهامات لا يؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد" مضيفا أنه تم اجراء تحقيق وأن توصيات صدرت بهذا الاطار من شأنها أن تعزز التزام الاونروا بدعم الفلسطينيين.
وعما إذا كان قد طلب زيارة قطاع غزة قال غوتيريش أنه لم يطلب دخول غزة مشيرا الى رفض الاحتلال الاسرائيلي طلبا للمفوض العام للاونروا بدخول القطاع الأسبوع الماضي.
وقال الامين العام للامم المتحدة أن زيارته للقاهرة كانت فرصة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية بخاصة الوضع في غزة والضفة الغربية والوضع في السودان وكافة القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن زيارته التضامنية الحالية تأتي في إطار الزيارة التي تتم كل عام خلال شهر رمضان.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة الأممية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني مضيفا أن كل أجهزة المنظمة ومن بينها وكالة (أونروا) وبرنامج الأغذية العالمي تلعب دورا في هذا الصدد.
وثمن شكري في المؤتمر الصحفي المشترك مواقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء ما يجرى في قطاع غزة من معاناة وأوضاع غير مسبوقة وأعداد شهداء تجاوز 32 ألف فلسطيني فضلا عن المصابين والمجاعة الحالية بالقطاع.
وأشاد بالتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة مشيرا إلى الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أمس إلى ميناء (رفح) البري وأهمية خطابه فيما يتعلق بالمسؤولية عما يحدث وفقا للمبادئ والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف شكري أن وضوح خطاب الأمين العام للأمم المتحدة في الرفض الكامل للعقاب الجماعي ولأي مخططات للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية يؤكد مرة أخرى أنه يمثل الأرضية والمبادئ والقيم التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة والتي يجب أن تحكم تصرفات المجتمع الدولي.
ونوه بشجاعة الأمين العام للأمم المتحدة في وصف الأمور بأوصافها الحقيقية دون موائمات ودون محاولة لتجميل الأمر قائلا "نجد في خطاب غوتيريش خروجا عما نشهده في مواضع أخرى من ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بخط واضح وداعم للمبادئ الإنسانية".
وردا على سؤال عما إذا كان هناك تعديل لمبادرة السلام العربية اكد شكري أن المبادرة العربية لا يمكن تعديلها إلا من خلال قمة عربية أخرى حيث صدرت عن قمة عربية وأن المبادرة العربية تتناول كافة إبعاد القضية الفلسطينية.
وقال شكري إن المداولات والمباحثات التي تمت منذ يومين بين الوفد الوزاري العربي ووزير خارجية الولايات المتحدة شهدت تبادلا الرؤى لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.
وأكد التوافق مع الولايات المتحدة في رفض اي عملية عسكرية في رفح والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وصولا لتناول الحل الكامل بإقامة الدولة الفلسطينية وليست مفاوضات لا تنتهى.
واشار أن الوضع الحالي يقتضى إنهاء الصراع والعنف وصولا لإقامة دولة فلسطينية لافتا إلى وجود كثير من التوافق بين الجانب العربي والأمريكي في كثير من النقاط.
وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي الذى قدم لمجلس الأمن بشأن غزة قال شكري أن الموقف ينعكس في القرارات التي تمت صياغتها في مجلس الأمن وإن استمرار الأعمال العسكرية وما ينتج عنها يعد أمرا لا يمكن قبوله واستمراره وضرورة وصف الأمور بحقيقتها التي تعد مخالفة للقانون الدولي الانساني.
واعتبر أن الدول الخمس دائمة العضوية يجب أن تدعم مبادئ الميثاق واحتواء الصراعات وتحقيق الأمن والسلام وأن الاخفاق في ذلك ينتقص من مصداقية هذه الدول والأمم المتحدة. (النهاية)

م م / م ن م



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