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(العجيري العلمي): بدر شهر رمضان المكتمل اللامع غدا الاثنين

3/24/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن بدر شهر رمضان المبارك سيظهر مكتملا بنسبة لمعان تصل إلى 100 بالمئة في سماء الكويت مساء غد الإثنين.
وأفاد المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرص القمر سوف يكتمل ليل غد ويصبح بدرا كامل الاستدارة لافتا إلى أن القمر سيشرق غدا بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي.
وأوضح أن ظهور البدر فرصة لرصده من محبي علوم الفلك وهو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطحه باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة وسيكون واضحا ومرئيا بالعين المجردة.
وفي السياق لفت المركز إلى أن القمر سيشرق يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين مقترنا مع النجم (سبيكا) وهو من النجوم اللامعة وستكون رؤية هذا المشهد ممكنة بالعين المجردة مساء ويظل مرئيا في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس.(النهاية)

م ف / ط أ ب




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