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لبنان.. مقتل شخصين في غارات للاحتلال الإسرائيلي

3/24/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 3 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) في لبنان اليوم الأحد إن شخصين قتلا في غارات جوية نفذتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل لبنان.
وأضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال استهدفت بغارة جوية سيارة على طريق في منطقة (البقاع الغربي) البعيدة عن خطوط المواجهة في جنوبي لبنان ما أدى الى قتل سائقها.
كما نقلت الوكالة سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت في أحدها إن أحد عناصرها قتل من جراء غارات طائرات الاحتلال.
كما شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارات على بلدة (عيتا الشعب) ودمرت منازل وبنى تحتية من دون الإفادة بوقوع إصابات.
واضافت الوكالة ان "المقاومة" أعلنت في بياناتها أن عناصرها استهدفوا مواقع (المرج) و(الراهب) و(جل العلام) بالأسلحة "المناسبة" وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
وذكرت ان "المقاومة" استهدفت أيضا مبنى يوجد فيه جنود للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة (المنارة) وموقع (رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما مباشرة.
يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و"المقاومة". (النهاية)

ك ب ش / ط م ا



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