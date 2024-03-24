لبنان.. مقتل شخصين في غارات للاحتلال الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 3 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) في لبنان اليوم الأحد إن شخصين قتلا في غارات جوية نفذتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل لبنان.
وأضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال استهدفت بغارة جوية سيارة على طريق في منطقة (البقاع الغربي) البعيدة عن خطوط المواجهة في جنوبي لبنان ما أدى الى قتل سائقها.
كما نقلت الوكالة سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت في أحدها إن أحد عناصرها قتل من جراء غارات طائرات الاحتلال.
كما شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارات على بلدة (عيتا الشعب) ودمرت منازل وبنى تحتية من دون الإفادة بوقوع إصابات.
واضافت الوكالة ان "المقاومة" أعلنت في بياناتها أن عناصرها استهدفوا مواقع (المرج) و(الراهب) و(جل العلام) بالأسلحة "المناسبة" وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
وذكرت ان "المقاومة" استهدفت أيضا مبنى يوجد فيه جنود للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة (المنارة) وموقع (رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما مباشرة.
يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و"المقاومة". (النهاية)
ك ب ش / ط م ا
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