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(الشؤون): بيانات الغارمين جاهزة لدى وزارة العدل ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات

3/24/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- قالت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد إن جميع بيانات الغارمين ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية تتوافر لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل وبالتالي "لا يتوجب على أي مواطن مراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات".
وذكر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين عبدالعزيز المطيري في تصريح صحفي إن لجنة الغارمين المشكلة من جهات عدة ستقوم بتحديد الفئات المستحقة وفقا لمبلغ التبرعات.
وأفاد بأنه سيتم فتح باب التبرع لحملة سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم) للعام الثاني على التوالي يوم غد الإثنين في تمام التاسعة مساء تحت إشراف (الشؤون) وبالتعاون مع وزارات الإعلام والعدل والأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وأضاف أن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت.
وأكد حرص (الشؤون) على العمل لتحقيق استقرار الأسر الكويتية التي تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت المطيري إلى أن الحملة الأولى قد نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة تعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين. (النهاية)

م ذ


MENAFN24032024000071011013ID1108015673

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