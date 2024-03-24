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بعثة الاتحاد الاوروبي بالسنغال: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تجري في ظروف جيدة

3/24/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 3 (كونا) -- قالت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة سير الانتخابات الرئاسية السنغالية اليوم الاحد إن عملية التصويت تجري في ظروف "جيدة".
ونقلت وسائل إعلام محلية سنغالية عن رئيس البعثة الاوروبية مالاك بجورك في تصريحات صحفية القول إن عملية التصويت "تجري حتى الآن في ظروف منظمة وجيدة" مشيرا إلى أن "مراقبيها المتواجدين في 40 مكتبا للتصويت لم يلاحظوا أي اختلالات".
وأعلنت وزارة الداخلية السنغالية في وقت سابق من اليوم الاحد أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت بعد منتصف النهار 3ر29 بالمئة وذلك على المستوى الوطني.
وتوجه الناخبون السنغاليون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم بعد ازمة سياسية عاصفة جراء قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل موعد الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي لينتفض الشارع رافضا لهذا القرار.
ومن المتوقع ان تغلق مكاتب التصويت أبوابها في وقت لاحق من مساء اليوم على أن يتم الاعلان عن النتائج الاولية ليلا وأن يصادق المجلس الدستوري على النتائج الرسمية والنهائية فيما بعد. (النهاية)

م ر ي / م ع ح ع




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