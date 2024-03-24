بعثة الاتحاد الاوروبي بالسنغال: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تجري في ظروف جيدة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 3 (كونا) -- قالت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة سير الانتخابات الرئاسية السنغالية اليوم الاحد إن عملية التصويت تجري في ظروف "جيدة".
ونقلت وسائل إعلام محلية سنغالية عن رئيس البعثة الاوروبية مالاك بجورك في تصريحات صحفية القول إن عملية التصويت "تجري حتى الآن في ظروف منظمة وجيدة" مشيرا إلى أن "مراقبيها المتواجدين في 40 مكتبا للتصويت لم يلاحظوا أي اختلالات".
وأعلنت وزارة الداخلية السنغالية في وقت سابق من اليوم الاحد أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت بعد منتصف النهار 3ر29 بالمئة وذلك على المستوى الوطني.
وتوجه الناخبون السنغاليون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم بعد ازمة سياسية عاصفة جراء قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل موعد الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي لينتفض الشارع رافضا لهذا القرار.
ومن المتوقع ان تغلق مكاتب التصويت أبوابها في وقت لاحق من مساء اليوم على أن يتم الاعلان عن النتائج الاولية ليلا وأن يصادق المجلس الدستوري على النتائج الرسمية والنهائية فيما بعد. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
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