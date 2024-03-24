(الدفاع): إجراء مراسم تبديل قوة (سبارتن) الامريكية في معسكر عريفجان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع أن آمر القوة البرية اللواء ركن خالد زايد حضر اليوم الاحد مراسم تبديل قوة (سبارتن) الأمريكية في معسكر عريفجان.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن آمر القوة البرية أقام بالمناسبة مأدبة إفطار في لواء مبارك المدرع/15 للوفود المشاركة في حفل تبديل قوة (سبارتن) من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.(النهاية)
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