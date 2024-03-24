Sunday, 24 March 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الدفاع): إجراء مراسم تبديل قوة (سبارتن) الامريكية في معسكر عريفجان

3/24/2024 2:58:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع أن آمر القوة البرية اللواء ركن خالد زايد حضر اليوم الاحد مراسم تبديل قوة (سبارتن) الأمريكية في معسكر عريفجان.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن آمر القوة البرية أقام بالمناسبة مأدبة إفطار في لواء مبارك المدرع/15 للوفود المشاركة في حفل تبديل قوة (سبارتن) من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.(النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




MENAFN24032024000071011013ID1108015670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث