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روسيا: اعتراض قاذفتي قنابل أميركيتين فوق بحر بارنتس

3/24/2024 2:58:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 24 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن اعتراض قاذفتي قنابل استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق بحر بارنتس ومنعت انتهاكهما المجال الجوي الروسي.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان صحفي :" جرى إطلاق مقاتلة من نوع "ميغ-31" عند اقتراب قاذفتي قنابل تابعتين للقوات الجوية الأميركية من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس، مع اقتراب المقاتلة الروسية قامت القاذفات الاستراتيجية الأميركية بتعديل مسار طيرانها، فابتعدت عن حدود روسيا".
--(بترا)
س ح/از/ ع ط
24/03/2024 21:40:18

MENAFN24032024000117011021ID1108015669

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