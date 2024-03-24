روسيا: اعتراض قاذفتي قنابل أميركيتين فوق بحر بارنتس

روسيا: اعتراض قاذفتي قنابل أميركيتين فوق بحر بارنتس
التاريخ
3/24/2024 2:58:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 24 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن اعتراض قاذفتي قنابل استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق بحر بارنتس ومنعت انتهاكهما المجال الجوي الروسي.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان صحفي :" جرى إطلاق مقاتلة من نوع "ميغ-31" عند اقتراب قاذفتي قنابل تابعتين للقوات الجوية الأميركية من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس، مع اقتراب المقاتلة الروسية قامت القاذفات الاستراتيجية الأميركية بتعديل مسار طيرانها، فابتعدت عن حدود روسيا".
--(بترا)
س ح/از/ ع ط
24/03/2024 21:40:18
MENAFN24032024000117011021ID1108015669
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