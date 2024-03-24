روسيا: اعتراض قاذفتي قنابل أميركيتين فوق بحر بارنتس

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 24 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن اعتراض قاذفتي قنابل استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق بحر بارنتس ومنعت انتهاكهما المجال الجوي الروسي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان صحفي :" جرى إطلاق مقاتلة من نوع "ميغ-31" عند اقتراب قاذفتي قنابل تابعتين للقوات الجوية الأميركية من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس، مع اقتراب المقاتلة الروسية قامت القاذفات الاستراتيجية الأميركية بتعديل مسار طيرانها، فابتعدت عن حدود روسيا".

--(بترا)

س ح/از/ ع ط

24/03/2024 21:40:18