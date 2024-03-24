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الأونروا: إسرائيل أبلغتنا أنها لن توافق على إرسال القوافل الغذائية لشمال غزة

3/24/2024 2:58:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني،اليوم الأحد، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.
وأضاف فيليب لازاريني في منشور على منصة "إكس"، اعتبارا من اليوم الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، ممنوعة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".
وتابع لازاريني ، "على الرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة".
وأفاد بأنه أمر مشين يؤكد تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان، مضيفا أنه يجب رفع هذه القيود.
وأوضح لازاريني "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة، ومن خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة، وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى، وهذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية".
---(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
24/03/2024 21:37:11

MENAFN24032024000117011021ID1108015668

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