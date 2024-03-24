مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم.

ودعت المديرية الى التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري، والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة، والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.

كما دعت المديرية الى الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

--(بترا)

ل م/أز/ ع ط

24/03/2024 21:34:48