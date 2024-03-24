تكريم معلمات في مدرسة عين جنا الثانوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 24 آذار (بترا)- كرمت مديرية أوقاف عجلون، اليوم الأحد، الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة عين جنا الثانوية المختلطة بمناسبة عيد الأم وذكرى معركة الكرامة.

وأكّد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة أهمية دور المرأة وجهودها وعطائها المستمر في تخريج أجيال صناع المستقبل ومساهماتهن في خدمة الوطن ودورهن في التربية والتنشئة لأبنائهن على الخلق والانتماء والولاء للوطن والقيادة، مشيرا إلى أنّ الاحتفاء بعيد الأم وذكرى الكرامة يجسد أسمى معاني الوفاء والحب للوطن وللأم.

و ثمن مدير التربية والتعليم في المحافظة اسعد الشرع جهود إدارة المدرسة لتواصلهم المستمر وتعاونهم للمشاركة وإقامة مختلف الأنشطة والبرامج التي تعزز من الدور التربوي والتعليمي.

و قالت مديرة المدرسة شيرين المومني إنّ الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز فينا بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التميز والإبداع مشيرة إلى أنّ الاحتفال بيوم الأم وذكرى معركة الكرامة في يوم واحد يشير إلى الجمع بين التضحية والفداء والعزة والكبرياء في مشهد وطني أردني لأجل الوطن وعزته وأمنه وازدهاره واستقراره.

--(بترا)

ع.ف /أز/ ع ط

24/03/2024 21:21:18