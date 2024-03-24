تكريم معلمات في مدرسة عين جنا الثانوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 24 آذار (بترا)- كرمت مديرية أوقاف عجلون، اليوم الأحد، الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة عين جنا الثانوية المختلطة بمناسبة عيد الأم وذكرى معركة الكرامة.
وأكّد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة أهمية دور المرأة وجهودها وعطائها المستمر في تخريج أجيال صناع المستقبل ومساهماتهن في خدمة الوطن ودورهن في التربية والتنشئة لأبنائهن على الخلق والانتماء والولاء للوطن والقيادة، مشيرا إلى أنّ الاحتفاء بعيد الأم وذكرى الكرامة يجسد أسمى معاني الوفاء والحب للوطن وللأم.
و ثمن مدير التربية والتعليم في المحافظة اسعد الشرع جهود إدارة المدرسة لتواصلهم المستمر وتعاونهم للمشاركة وإقامة مختلف الأنشطة والبرامج التي تعزز من الدور التربوي والتعليمي.
و قالت مديرة المدرسة شيرين المومني إنّ الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز فينا بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التميز والإبداع مشيرة إلى أنّ الاحتفال بيوم الأم وذكرى معركة الكرامة في يوم واحد يشير إلى الجمع بين التضحية والفداء والعزة والكبرياء في مشهد وطني أردني لأجل الوطن وعزته وأمنه وازدهاره واستقراره.
--(بترا)
ع.ف /أز/ ع ط
24/03/2024 21:21:18
MENAFN24032024000117011021ID1108015666
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