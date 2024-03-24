إفطار خيري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا) مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رعت سمو الأميرة دينا مرعد، الإفطار الخيري، الذي أقامته، اليوم الأحد، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.

وأشادت رئيس الجمعية رهام عميش، خلال حفل الإفطار، الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بدور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لها لإدماج أفرادها في المجتمع.

وأوضحت عميش أن ريع الإفطار سيخصص لصالح البرامج المختلفة التي تقوم بها الجمعية لصالح الفئات التي تستهدفها ضمن أنشطتها.

وحضر الإفطار أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الوزراء السابقين والناشطين في العمل الخيري الداعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكرمت سموها الداعمين للإفطار ونشاطات الجمعية.

--(بترا)

م خ/أز / ع ط

24/03/2024 21:18:13