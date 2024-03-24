إفطار خيري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا) مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رعت سمو الأميرة دينا مرعد، الإفطار الخيري، الذي أقامته، اليوم الأحد، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.
وأشادت رئيس الجمعية رهام عميش، خلال حفل الإفطار، الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بدور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لها لإدماج أفرادها في المجتمع.
وأوضحت عميش أن ريع الإفطار سيخصص لصالح البرامج المختلفة التي تقوم بها الجمعية لصالح الفئات التي تستهدفها ضمن أنشطتها.
وحضر الإفطار أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الوزراء السابقين والناشطين في العمل الخيري الداعم للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكرمت سموها الداعمين للإفطار ونشاطات الجمعية.
--(بترا)
م خ/أز / ع ط
24/03/2024 21:18:13
MENAFN24032024000117011021ID1108015665
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