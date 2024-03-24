Sunday, 24 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد الكبرى تنفذ مبادرة لزراعة مليون شجرة في المدينة

3/24/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 24 آذار (بترا)-شارك رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، بزراعة الأشجار ضمن مبادرة البلدية "زراعتي مسؤوليتي" لزراعة مليون شجرة في المدينة .
وزرع الكوفحي مع أبناء المجتمع المحلي،الأشجار في امتداد الطريق الواقع شمال مجمع الأغوار الجديد لواء قصبة إربد.
وتمتد مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" على مدار خمس سنوات، وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أرجاء ومناطق محافظة اربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبٍ آخر، قامت بلدية إربد الكبرى بتوزيع طرود الخير على عمال الوطن التابعين للبلدية، وذلك لتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
24/03/2024 21:26:23

MENAFN24032024000117011021ID1108015664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث