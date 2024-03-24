إربد الكبرى تنفذ مبادرة لزراعة مليون شجرة في المدينة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 آذار (بترا)-شارك رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، بزراعة الأشجار ضمن مبادرة البلدية "زراعتي مسؤوليتي" لزراعة مليون شجرة في المدينة .
وزرع الكوفحي مع أبناء المجتمع المحلي،الأشجار في امتداد الطريق الواقع شمال مجمع الأغوار الجديد لواء قصبة إربد.
وتمتد مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" على مدار خمس سنوات، وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أرجاء ومناطق محافظة اربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبٍ آخر، قامت بلدية إربد الكبرى بتوزيع طرود الخير على عمال الوطن التابعين للبلدية، وذلك لتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
24/03/2024 21:26:23
MENAFN24032024000117011021ID1108015664
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