إربد الكبرى تنفذ مبادرة لزراعة مليون شجرة في المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 آذار (بترا)-شارك رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، بزراعة الأشجار ضمن مبادرة البلدية "زراعتي مسؤوليتي" لزراعة مليون شجرة في المدينة .

وزرع الكوفحي مع أبناء المجتمع المحلي،الأشجار في امتداد الطريق الواقع شمال مجمع الأغوار الجديد لواء قصبة إربد.

وتمتد مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" على مدار خمس سنوات، وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أرجاء ومناطق محافظة اربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبٍ آخر، قامت بلدية إربد الكبرى بتوزيع طرود الخير على عمال الوطن التابعين للبلدية، وذلك لتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

ح ظ/أز/ ع ط

24/03/2024 21:26:23