محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 24 آذار ( بترا ) -نظمت وحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، محاضرة علمية بعنوان: "رمضان شهر الذِّكر والقرآن" .

وقال مدير الوحدة الدكتور عبد الكريم جرادات أن هذه الأنشطة تأتي بالتعاون مع مكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في ضوء سعي الوحدة لتنفيذ رؤيتها بضرورة التعاون مع المؤسسات العلمية والشرعية وتقديم المفيد للطلبة والباحثين في الجامعة لافتا بان رسالة وحدة الدراسات العُمانية تقوم على الانفتاح والحوار الجاد المستند إلى الثوابت العامة التي تجمع الأمَّة في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المؤسسات التعليمية في البلدين الشقيقين.

وأشار المحاضر في كلية العلوم الشرعية وإمام مسجد السلطان سعيد بن تيمور في سلطنة عمان عبر منصة جوجل ميت الحبسي إلى بعض النفحات الإيمانية ذات العلاقة بشهر رمضان المبارك حسبما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مبيناً بعض المحطات اللغوية الخاصة بالصيام والدعاء واستجابة الدعاء من رب العالمين .

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

24/03/2024 20:36:18