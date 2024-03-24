أوقاق إربد الثانية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 آذار(بترا)-نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان"الحافظ أبن رجب الحنبلي وكتابه جامع العلوم والحكم" بحضور مدير اوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.

وتناول القاضي في محكمة إربد الشرعية، الدكتور حسين العمري خلال المجلس الذي أقيم بمسجد الفيحاء بإربد في المحور الأول والذي كان بعنوان "التعريف بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي "وأثر هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم، لافتا إلى أن هذا الكتاب جاء جامعا لأنواع من العلوم المختلفة، مبينا أثر هذا الكتاب على الفرد في تصحيحه كثيرا من المفاهيم المغلوطة كمفهوم الزهد.

وتناول أمام مسجد نمر كريميد، الدكتور مأمون خطايبة في المحور الثاني والذي كان بعنوان "الكشف عن أسرار أختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية والزيادة عليها" أسرار اختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية، مشيرا إلى إن العالم المخلص هو الذي يحرص على نشر العلم بأي طريقة صحيحة وان ما يميز العالم أبن رجب والأمام النووي هو الإخلاص في العمل وبالتالي القبول في الأرض.

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

24/03/2024 20:29:59