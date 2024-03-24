أوقاق إربد الثانية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 آذار(بترا)-نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان"الحافظ أبن رجب الحنبلي وكتابه جامع العلوم والحكم" بحضور مدير اوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.
وتناول القاضي في محكمة إربد الشرعية، الدكتور حسين العمري خلال المجلس الذي أقيم بمسجد الفيحاء بإربد في المحور الأول والذي كان بعنوان "التعريف بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي "وأثر هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم، لافتا إلى أن هذا الكتاب جاء جامعا لأنواع من العلوم المختلفة، مبينا أثر هذا الكتاب على الفرد في تصحيحه كثيرا من المفاهيم المغلوطة كمفهوم الزهد.
وتناول أمام مسجد نمر كريميد، الدكتور مأمون خطايبة في المحور الثاني والذي كان بعنوان "الكشف عن أسرار أختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية والزيادة عليها" أسرار اختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية، مشيرا إلى إن العالم المخلص هو الذي يحرص على نشر العلم بأي طريقة صحيحة وان ما يميز العالم أبن رجب والأمام النووي هو الإخلاص في العمل وبالتالي القبول في الأرض.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
24/03/2024 20:29:59
MENAFN24032024000117011021ID1108015661
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