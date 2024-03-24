تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 24 آذار ( بترا ) -احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأحد، في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين بالذكرى 56 لمعركة الكرامة.

وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي إن يوم الكرامة يمثل حلقة من حلقات العز والفخر في عمر الوطن والأمة، داعيا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وقيادته.

بدوره قال، مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الشرفات إن معركة الكرامة نقطة ومضيئة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حيث قدمت هذه المعركة للأجيال اللاحقة معنى التضحيات وثقافة الانتصار وحب الأوطان .

وأكّد المتحدثون في الاحتفال أنّ معركة الكرامة رسّخت الوجود الأردني وسيادة الدولة ووحدتها وحمايتها من أي اعتداء، وسلامة نظامها السياسي واستقراره و حماية المجتمع والأمن الداخلي.

واشتمل الحفل الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتور حابس البري ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور مصعب شديفات ورئيس وأعضاء قسم النشاطات، على معرض وفقرات فنية وقصائد شعرية وكلمات عن ذكرى الكرامة.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

24/03/2024 20:28:34