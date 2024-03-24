سبيل الخير مبادرة رمضانية لمساعدة الفقراء بلواء بصيرا

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بصيرا 24 آذار ( بترا)-تعد مبادرة "سبيل الخير" من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي الرمضانية في لواء بصيرا وهي مبادرة موجهة للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل والمارين بأرجاء اللواء .

وانطلقت مبادرة "سبيل الخير" في لواء بصيرا جنوب الطفيلة، للعام التاسع على التوالي خلال شهر رمضان لتوفر للمحتاجين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة, وجبات إفطار يومية أعدت في مطبخ انتاجي جرى تجهيزه بكافة المستلزمات والمعدات من قبل 40 متطوعاً من أبناء اللواء.

وتوفر المبادرة 20 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل، للفقراء والمحتاجين ليصار إلى توزيعها بحسب كشوفات ووفق أداء منظم يجسد معاني التكافل الاجتماعي بين أبناء اللواء الذي يضم 30 الف نسمة موزعين على مناطق بصيرا وغرندل والقادسية.

وقال رئيس جمعية سبيل الخير المهندس محمد الرتيمات، إن المبادرة تشرف عليها لجنة مكونة من 40 شاباً من أبناء بصيرا ، يقومون بخدمة متطلبات السبيل في إطار المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى إن السبيل مستمر في عمله الخيري والإنساني للعام التاسع على التوالي، إذ يتم تجهيز ما بين 500 إلى 600 وجبة إفطار يومياً على أيدي طهاة مهرة من أبناء اللواء، وتوزيعها على المحتاجين وعابري السبيل.

وأضاف أن المبادرة استطاعت خلال السنوات الماضية توزيع آلاف عبوات التمور والعصائر والألبان والمياه إلى جانب وجبات الغذاء على الصائمين المارين عبر الطريق الملوكي من خلال خيمة بنيت على مثلث ريعا المروري.

وأشار إلى أن المبادرة تعاني من تحديات أثرت على عملها الخيري والإنساني وعلى رأسها انخفاض حجم الدعم المالي لإدامة توفير متطلبات ومستلزمات عمليات أنتاح الوجبات، لافتاً إلى أن الجمعية تستأجر المطبخ الإنتاجي، فضلا على الحاجة الماسة إلى تطوير مستلزمات الإنتاج من معدات للطبخ وغيرها، ورغم ذلك فإن أهدافنا بتأمين الفقراء والمحتاجين بوجبات يومية بمواصفات عالية يعتبر من أبرز مجهودنا اليومي تزامنا مع البحث عن منافذ للدعم والمساندة.

ودعا الرتيمات، الشركات التعدينية والخاصة في الطفيلة لأخذ دورها في المسؤولية الاجتماعية بدعم هذا السبيل لتحقيق رؤيته الموجهة لدعم الأسر المعوزة التي لا يستطيع غالبيتها من تأمين إفطاره خلال الشهر الفضيل بعد ساعات طويلة من الصيام .

--( بترا)

س.م/از/ ع ط

24/03/2024 20:21:03

