سبيل الخير مبادرة رمضانية لمساعدة الفقراء بلواء بصيرا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بصيرا 24 آذار ( بترا)-تعد مبادرة "سبيل الخير" من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي الرمضانية في لواء بصيرا وهي مبادرة موجهة للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل والمارين بأرجاء اللواء .
وانطلقت مبادرة "سبيل الخير" في لواء بصيرا جنوب الطفيلة، للعام التاسع على التوالي خلال شهر رمضان لتوفر للمحتاجين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة, وجبات إفطار يومية أعدت في مطبخ انتاجي جرى تجهيزه بكافة المستلزمات والمعدات من قبل 40 متطوعاً من أبناء اللواء.
وتوفر المبادرة 20 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل، للفقراء والمحتاجين ليصار إلى توزيعها بحسب كشوفات ووفق أداء منظم يجسد معاني التكافل الاجتماعي بين أبناء اللواء الذي يضم 30 الف نسمة موزعين على مناطق بصيرا وغرندل والقادسية.
وقال رئيس جمعية سبيل الخير المهندس محمد الرتيمات، إن المبادرة تشرف عليها لجنة مكونة من 40 شاباً من أبناء بصيرا ، يقومون بخدمة متطلبات السبيل في إطار المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى إن السبيل مستمر في عمله الخيري والإنساني للعام التاسع على التوالي، إذ يتم تجهيز ما بين 500 إلى 600 وجبة إفطار يومياً على أيدي طهاة مهرة من أبناء اللواء، وتوزيعها على المحتاجين وعابري السبيل.
وأضاف أن المبادرة استطاعت خلال السنوات الماضية توزيع آلاف عبوات التمور والعصائر والألبان والمياه إلى جانب وجبات الغذاء على الصائمين المارين عبر الطريق الملوكي من خلال خيمة بنيت على مثلث ريعا المروري.
وأشار إلى أن المبادرة تعاني من تحديات أثرت على عملها الخيري والإنساني وعلى رأسها انخفاض حجم الدعم المالي لإدامة توفير متطلبات ومستلزمات عمليات أنتاح الوجبات، لافتاً إلى أن الجمعية تستأجر المطبخ الإنتاجي، فضلا على الحاجة الماسة إلى تطوير مستلزمات الإنتاج من معدات للطبخ وغيرها، ورغم ذلك فإن أهدافنا بتأمين الفقراء والمحتاجين بوجبات يومية بمواصفات عالية يعتبر من أبرز مجهودنا اليومي تزامنا مع البحث عن منافذ للدعم والمساندة.
ودعا الرتيمات، الشركات التعدينية والخاصة في الطفيلة لأخذ دورها في المسؤولية الاجتماعية بدعم هذا السبيل لتحقيق رؤيته الموجهة لدعم الأسر المعوزة التي لا يستطيع غالبيتها من تأمين إفطاره خلال الشهر الفضيل بعد ساعات طويلة من الصيام .
--( بترا)
س.م/از/ ع ط
24/03/2024 20:21:03
MENAFN24032024000117011021ID1108015659
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