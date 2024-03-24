ذهبية جديدة لمنتخب البارالمبي لرفع الأثقال في ختام المشاركة بكأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- اختتم المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، مشاركته في كأس العالم المقامة في شرم الشيخ، بذهبية جديدة، للمصنف الأول عالميا في وزنه 97 كغم، عبد الكريم خطاب، بعدما رفع 240 كغم.
ورفع المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصيلة مشاركته في كأس العالم، التي شارك فيها 34 دولة، إلى 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين من خلال ذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وذهبية معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، وذهبية عبد الكريم خطاب بوزن 97 كغم.
فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق: اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
24/03/2024 20:12:50
MENAFN24032024000117011021ID1108015658
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