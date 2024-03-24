ذهبية جديدة لمنتخب البارالمبي لرفع الأثقال في ختام المشاركة بكأس العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- اختتم المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، مشاركته في كأس العالم المقامة في شرم الشيخ، بذهبية جديدة، للمصنف الأول عالميا في وزنه 97 كغم، عبد الكريم خطاب، بعدما رفع 240 كغم.

ورفع المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصيلة مشاركته في كأس العالم، التي شارك فيها 34 دولة، إلى 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين من خلال ذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وذهبية معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، وذهبية عبد الكريم خطاب بوزن 97 كغم.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق: اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

24/03/2024 20:12:50